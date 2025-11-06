Ηράκλειο:Εντυπωσίασε το μουσικό αφιέρωμα της Περιφέρειας Κρήτης για το παραδοσιακό κρασί με τον Δημήτρη Μαραμή

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στο παραδοσιακό κρασί της Κρήτης, που μετρά ιστορία πέντε χιλιάδων ετών, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στο αμφιθέατρο του νεόδμητου Κέντρου Σεμιναρίων και Εκπαίδευσης «ΔΙΑΣ» στις Αρχάνες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιτυχημένου Φεστιβάλ Κρήτης, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων και το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης, τιμώντας την εορτή του Αγ Γεωργίου του μεθυστή και το φημισμένο κρητικό κρασί, σύμβολο πολιτισμού και παράδοσης του νησιού.

Το μουσικό αφιέρωμα περιλάμβανε δώδεκα τραγούδια με θέμα τον Οίνο και τον Έρωτα, σε συνθέσεις του Δημήτρη Μαραμή, εμπνευσμένες από διαφορετικές εποχές της ελληνικής ποίησης. Οι ερμηνείες καθήλωσαν το κοινό, που αντάμειψε τους καλλιτέχνες με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετείχαν οι μουσικοί Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Κωνσταντίνος Παυλάκος και Δημήτρης Μαραμής, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη πάθος, ευαισθησία και λάμψη.

Μετά τη συναυλία, το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης προσέφερε άφθονο κρασί, δίνοντας την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να απολαύσουν τα αρώματα και τις γεύσεις των τοπικών ποικιλιών, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια εκδήλωση που συνέδεσε τη μουσική με την παράδοση και την οινική κουλτούρα του τόπου.

Τον Δημήτρη Μαραμή, τους μουσικούς, αλλά και όλους τους συμμετέχοντες φορείς και πολίτες καλωσόρισαν με χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, ενώ ο μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Μαραμής από την πλευρά του ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και ιδιαίτερα την Περιφέρεια Κρήτης για την διαχρονική στήριξη.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης, αφού ευχαρίστησε την Περιφέρεια Κρήτης και το Δίκτυο Οινοποιών για την άψογη συνεργασία, αναφέρθηκε στις προοπτικές αξιοποίησης του Κέντρου «ΔΙΑΣ» ως σημείου αναφοράς για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην περιοχή.

H Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, ανέφερε ότι το “Συμπόσιον” του Δημήτρη Μαραμή συνδέει τον οίνο με τον έρωτα, την ποίηση με τη μουσική, την παράδοση με τη σύγχρονη ευαισθησία.

Από τον Ανακρέοντα έως τον Ρίτσο και τον Καζαντζάκη, ο ελληνικός λόγος μελοποιείται και ο άνθρωπος μαθαίνει να χαίρεται χωρίς να χάνει το μετρό, να κοινωνεί χωρίς να παρασύρεται, να σέβεται τον εαυτό του και το συνάνθρωπό του. Στην Κρήτη, όπου η γη γεννά κρασί και η ψυχή πάθος, η υπερβολή καραδοκεί. Γι’ αυτό και ο πολιτισμός είναι το ισχυρότερο αντίδοτο: η δύναμη που μας βοηθά να μετατρέπουμε τη μέθη σε μέθεξη, τη βία και την παραβατικότητα σε δημιουργία, σε έκφραση σε κοινό όραμα. Οι ρίζες μας είναι πηγή δύναμης. Η Κρήτη μπορεί να δείξει τον δρόμο.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Ιωάννα Γιάνναρη, υπεύθυνη σχεδιασμού, συντονισμού και επιμέλειας του Φεστιβάλ Κρήτης, η οποία προλόγισε τους συντελεστές και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δίνοντας το στίγμα μιας βραδιάς που συνδύασε αισθητική ποιότητα και πολιτιστική ουσία.

Η συναυλία αποτέλεσε ακόμη μία επιτυχημένη δράση του Φεστιβάλ Κρήτης, που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας και της κρητικής παράδοσης, προσφέροντας ποιοτικές εκδηλώσεις στους πολίτες με ελεύθερη είσοδο.