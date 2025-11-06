Πάμε? Το πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Ηρακλείου

Συνεχίζονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου(Αντιδημαρχία Πολιτισμού) και της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε (Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου) και περιλαμβάνονται στο 7ήμερο πολιτιστικό ημερολόγιο με τον τίτλο «Πάμε?».

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών, από Παρασκευή 7 Νοεμβρίου έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 συνοπτικά:

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου ΥΠΑΤΙΑ

Ελάτε να γνωρίσουμε τη σοφή Υπατία. Να ανακαλύψουμε τις ιδέες της και να πειραματιστούμε με τις εφευρέσεις της! Για το βιβλίο θα μιλήσει η Δρ. Πυργιωτάκη

Αθηνά, Διδάκτωρ Λογοτεχνίας (ΕΚΠΑ). Συγγραφείς: Σοφία Ζωράκη Σταμάτης Παπαδάκης Εικονογράφος: Νίκος Γιαννόπουλος. Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης & Δήμος Ηρακλείου

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4). Ώρα έναρξης: 18:00

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/concert-cretan-winds-project/

Καλλιτεχνικό εργαστήριο κατασκευής χειροποίητου κοσμήματος για όλες τις ηλικίες στο πλαίσιο της ατομικής έκθεσης της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα»

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8. Ώρα

έναρξης εργαστηρίου: 18:00 . Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου –

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00. Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/vicky-kamenou-earth-woman/

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

«Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος»

Ο Μίκης Θεοδωράκης, o Θάνος Μικρούτσικος, o Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Θέμης Ανδρεάδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου μελοποιούν Μανόλη Αναγνωστάκη.

Μία μουσικοποιητική παράσταση, αφιερωμένη στα εκατό χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή.Ο διαχρονικός λόγος του Μανόλη Αναγνωστάκη αποτελεί ακόμα και σήμερα ταυτόχρονα πρόσκληση αλλά και πρόκληση. Άλλοτε μας προσκαλεί να

προχωρήσουμε σε «Δρόμους παλιούς» κι άλλοτε μας προκαλεί να αναμετρηθούμε σε μια παρτίδα «Σκάκι». Μας μιλά για τον έρωτα, τον αγώνα, την απώλεια, την

ελευθερία… Πάντα με την υπόσχεση πως θα έρθουν καλύτερες μέρες «Όταν όλα

περάσουν». Κι έτσι η πρόκληση θα μας κάνει να ονειρευτούμε ξανά, κι η πρόσκληση θα μας ενώσει.

Συντελεστές

Τραγούδι: Μαριέλλα Βιτώρου, Σήφης Καυκαλάς

Αφήγηση: Άθως Δανέλλης

Πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

Μπουζούκι-Τραγούδι: Τηλέμαχος Αθανασιάδης

Μπάσο: Μιχάλης Αυλωνίτης

Βιολί: Άρης Συσκάκης

Επιμέλεια: Μαριέλλα Βιτώρου

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου – Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία

Καλοκαιρινού». Ώρα 21:00. Διοργάνωση ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

ΝΤΕΚΑΝΤΑΝΣ Stand-Up Comedy Show!

Μία παράσταση πιο ωμή και από μεσημεριανό ψαρά Σαμουράι που κάνει νηστεία. Μία παράσταση που δεν θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αλλά χειρότερο. Ένας μονόλογος γεμάτος κοινωνική σάτιρα, με τις πιο ΝΤΕΚΑΝΤΑΝΣ στιγμές που συμβαίνουν γύρω μας. Απο τις κουβέντες που δεν βγάζουν νόημα, μέχρι τα social media και την

ΠΑΡΑΝΟΙΑ της καθημερινότητας.

Πολύκεντρο Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4) . Ώρα Έναρξης: 21:00. Περισσότερες πληροφορίες 2810301137

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/jeremy-ntekantans/

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Ξενάγηση στην ατομική έκθεση της γλύπτριας Βίκυς Καμένου με τίτλο «Γη-Γυναίκα»

Ανοικτή ξενάγηση κοινού από την δημιουργό και την επιμελήτρια. Ώρα έναρξης

ξενάγησης: 19:00 . Διάρκεια έκθεσης: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου – Παρασκευή 14

Νοεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 Σαββατοκύριακα και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη

Πολυχώρος – Γκαλέρι Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, Χρυσοστόμου 8

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/vicky-kamenou-earth-woman/

Ψηφιακός Πολιτισμός – Heraklion Arts and Culture στο YouTube

On line πρεμιέρα: Συναυλία Metamodal, Σωκράτης Σινόπουλος

Ερμηνεύουν ο Δημήτρης Μπάσης και η Ηρώ Σαΐα

Η συναυλία που παρουσιάστηκε στο 1ο Φεστιβάλ των Τειχών θα είναι από σήμερα διαθέσιμη στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού στο YouTube. Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την Jazz και τη σύγχρονη μουσική. Νέες συνθέσεις για λύρα και πιάνο,

εμπνευσμένες από τις ελληνικές μουσικές παραδόσεις.

Ο συνδυασμός του αρχέγονου ήχου της λύρας με το πιάνο, οι εμφανείς επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή, τη βυζαντινή και την κλασική μουσική αλλά και η ποικιλομορφία αυτοσχεδιασμών που αντλούν έμπνευση τόσο από τον κόσμο της τζαζ όσο και από αυτόν της σύγχρονης μουσικής, συνθέτουν τον ιδιαίτερο ακουστικό χαρακτήρα του κουαρτέτου του

Σωκράτη Σινόπουλου. Η On line πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10

Νοεμβρίου 2025 στις 20:00 στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/24TkqzKMcYI και έπειτα θα παραμείνει διαθέσιμη on demand για το κοινό.

Συνεχίζονται …

 Βασιλική Αγίου Μάρκου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Έκθεση ζωγραφικής: Αριστόδημος Παπαδάκης

Έργα ζωγραφικής του Αριστόδημου θα φιλοξενηθούν στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου- Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, από την Τρίτη 21 Οκτωβρίου μέχρι και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, σε συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου – Δημοτικής Πινακοθήκης και της Περιφέρειας Κρήτης.

Από τα «Μάταλα», έργο του 1970, ως τα «Εισόδια της Θεοτόκου» του 2023 και τα «Σπίτια στην Κρήτη» η έκθεση αυτή αποτυπώνει με ενάργεια την καλλιτεχνική πορεία του ζωγράφου, που τον έχει καταξιώσει πανελλαδικά και διεθνώς. Λάτρης της λαϊκής σοφίας και των παραδόσεων του τόπου μας, συνδιαλεγόμενος με τον δάσκαλό του στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Νίκο Νικολάου, κι άλλους καλλιτέχνες, στη «Δεξαμενή» της Αίγινας έχει πετύχει να συνδυάσει μοναδικά στοιχεία της παράδοσής μας με την απόλυτη έκφραση του σπουδαγμένου καλλιτέχνη.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης. Διάρκεια έκθεσης: Τρίτη 21 Οκτωβρίου – Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00. Σάββατο 09:00 -14:00. Κυριακές και αργίες κλειστά. Είσοδος Ελεύθερη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://heraklionartgallery.gr/exhibitions/aristodimos-papadakis-2025/

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος Όροφος)

Έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας»

Η έκθεση με τίτλο «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» που οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει τις πύλες της για το κοινό του Ηρακλείου το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στις 19:00, στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση – φόρο τιμής στη ζωή και το έργο του σημαντικού λόγιου, τα εγκαίνια της οποίας, θα τελέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Την επιστημονική της επιμέλεια έχει η Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης Δρ Μαρία Βλασσοπούλου και την καλλιτεχνική της επιμέλεια ο Γιάννης Μετζικώφ.

Τα εκθέματα ξεναγούν το κοινό στη ζωή του Δημητρίου Βικέλα, από τα παιδικά του χρόνια, λίγο μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έως τον θάνατό του, στο πέρασμα του 20ου αιώνα. Φωτίζουν σταθμούς της δράσης και του έργου του και στήνουν το σκηνικό των πραγματικών και νοερών ταξιδιών του στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κυρίως, όμως, των αναγνωστικών σταθμών και των συγγραφικών τόπων του.

Παρακολουθούν τη συγγραφική και μεταφραστική παραγωγή του, που περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα, μυθιστόρημα, μελέτες, διαλέξεις, αναμνήσεις και θεατρικά έργα. Ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, φωτογραφιών, εφημερίδων και αρχειακών τεκμηρίων, προερχόμενα κυρίως από τις Συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, αναδεικνύουν τον ανήσυχο Δημήτριο Βικέλα, που γνώρισε σε βάθος διαφορετικούς πολιτισμούς και αποτύπωσε στα γραπτά του πραγματικούς, καθημερινούς ανθρώπους.

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 – Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 . Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 08:00-15:00.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.heraklionculture.gr/events_all/exibition-dimitrios-vikelas/

Δείτε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου στον παρακάτω σύνδεσμο: