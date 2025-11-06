Οι έντονες αναμνήσεις και η νοσταλγία του Ρεθύμνου αφήνουν το αποτύπωμα τους στη SOCCA Premier League

Η συναρπαστικότητα, η γοητεία και η μαγεία του μίνι ποδοσφαίρου άφησαν το έντονο αποτύπωμα τους στο γίγνεσθαι του Ρεθύμνου και στα δρώμενα του ελληνικού αθλητισμού και από τη στιγμή που έπεσε η αυλαία του (TUI SOCCA Champions League και του SOCCA Aegean Cup μένουν οι έντονες αναμνήσεις οι οποίες σηματοδοτούν την επανέναρξη της κορυφαίας εγχώριας διασυλλογικής διοργάνωσης.

To TUI SOCCA Champions League που διεξήχθη στο Ρέθυμνο από τις 17 έως τις 20 δημιούργησε εξαιρετικές εντυπώσεις και πολύ κολακευτικά σχόλια για τη θερμή φιλοξενία, την οργανωτική αρτιότητα και την υψηλή ποιότητα στις 106 ομάδες από 40 χώρες και σε όλη την οικογένεια του αθλήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπουν και οι ελληνικές ομάδες που βίωσαν μια ασύγκριτη εμπειρία, εφάμιλλη εκείνης την οποία απολαμβάνουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές του πλανήτη και αυτό οφείλεται τόσο στους διοργανωτές και στους οικοδεσπότες όσο και στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στη διάχυση του αθλήματος διεθνώς.

Μετά τις δυο διεθνείς διοργανώσεις που διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο, οι ομάδες της πρώτης τη τάξει ελληνικής κατηγορίας επέστρεψαν δυναμικά στη δράση και προσέφεραν μια αγωνιστική γεμάτη ένταση, όμορφο ποδόσφαιρο και μεγάλα ντέρμπι τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Η επανεκκίνηση της SOCCA Premier League την Δευτέρα προκάλεσε αμέσως…θόρυβο, καθώς στο ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής, οι Πευκιώτες της Magufana που εντυπωσίασαν στο TUI SOCCA Champions League δεν κατάφεραν να περιορίσουν τα νεανικά αστέρια της Κλίκα Χ Φαβέλας, με αποτέλεσμα οι «Βραζιλιάνοι» να πετύχουν την τέταρτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς και να οδηγούν την κούρσα στην κατάταξη.

Ο Αλκοολικός Αστέρας επέστρεψε φορμαρισμένος από το TUI SOCCA Champions League, επικρατώντας εύκολα των Βουρλισμένων, όπως και οι Los Fiorentinos, που έχουν συλλέξει εννέα βαθμούς και δείχνουν αποφασισμένοι.

Η πρώτη ημέρα της 4ης αγωνιστικής πρόσφερε δύο συναρπαστικά ματς στα οποία μάλιστα δεν αναδείχθηκε νικητής.

Η αναμέτρηση Apache – Galatsicos υπήρξε μια από τις πιο θεαματικές της σεζόν μέχρι στιγμής, ενώ στον αγώνα Zigolo – Zivania Hotspurs, οι «Πετεινοί» πέτυχαν το γκολ της ισοφάρισης στο φινάλε.

Οι Brodios και οι Bandoleros νίκησαν με άνεση τον ΠΑΣ Νάξου και τους Red Bull Alimos, αντιστοίχως, ενώ οι Cometas, οι San Antonio και οι W Rizz δυσκολεύτηκαν, αλλά εντέλει πήραν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς και διατηρήθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας.