Σχόλιο του Δημήτρη Βρύσαλη, περιφερειακού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, για τα προβλήματα από την κακοκαιρία

«Πριν αλέκτορα φωνήσαι», επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, αυτό που ανέδειξε η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης στο περιφερειακό συμβούλιο στις 30 Οκτώβρη, με το θέμα που έφερε για την αντιπλημμυρική προστασία στην Κρήτη. Για το αν, τελικά, υπάρχει κάποια μέριμνα από την περιφερειακή αρχή για τη λήψη μέτρων αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Επίσης, για το αν έχει υπάρξει ουσιαστική μέριμνα για την αντιμετώπιση της κατάστασης του οδικού δικτύου, όπως στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), που με κάθε βροχόπτωση μετατρέπεται σε θανάσιμη παγίδα για τα διερχόμενα οχήματα ή γίνεται εντελώς αδιάβατος.

Τα προβλήματα χτες και σήμερα στην Κρήτη, το επαναλαμβανόμενο σκηνικό με τον πλημμυρισμένο ΒΟΑΚ και τις κατολισθήσεις, αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού και τη διαχρονική εγκατάλειψη σε ό,τι αφορά σε κρίσιμες για τον λαό υποδομές.

Πίσω από το «τουριστικό θαύμα» για τους λίγους, πίσω από «την καινοτομία και την ψηφιακή μετάβαση» που διαφημίζει η περιφερειακή αρχή, κρύβονται οι χρόνιες ελλείψεις για τους κατοίκους της Κρήτης, που μένουν απροστάτευτοι, χωρίς υποδομές που αφορούν τις ανάγκες τους.

Κυβέρνηση και Περιφέρεια γνωρίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, όμως δίνουν προτεραιότητα σε έργα και υποδομές που θα φέρουν κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Η βολική καραμέλα των έντονων καιρικών φαινομένων και όλα τα υπόλοιπα που συνήθως λέγονται δεν μπορούν να κρύψουν τις ελλείψεις ούτε πλέον πείθουν κανέναν.

Άλλωστε, η έλλειψη αντιπλημμυρικής θωράκισης πάει χέρι – χέρι με την έλλειψη σε κρίσιμες υποδομές Υγείας, Παιδείας, αντισεισμικής και αντιπυρικής προστασίας κ.ά.

Ο μεγάλος ένοχος για τους κινδύνους από πλημμύρες είναι η ίδια η λειτουργία, ο χαρακτήρας του εχθρικού για τον λαό αστικού κράτους, που εμφανίζεται επιλεκτικά «ανίκανο» όταν πρόκειται για την προστασία του λαού.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν την άμεση κάλυψη των αναγκών και στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας και συνολικά της ζωής τους.