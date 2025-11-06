ΚΡΗΤΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενυδρείο Κρήτης: Δύο χελώνες επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μας και ειδικότερα στην ενότητα «Θαλάσσια είδη σε κίνδυνο».

Δύο επανεντάξεις θαλάσσιων χελωνών στο φυσικό τους περιβάλλον, θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Ενυδρείου Κρήτης του ΕΛΚΕΘΕ (καιρού επιτρέποντος).

Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων μας και ειδικότερα στην ενότητα «Θαλάσσια είδη σε κίνδυνο», που υλοποιούνται με τη συνεργασία και την πολύτιμη υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρώτη επανένταξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι, με την επανένταξη μιας πράσινης θαλάσσιας χελώνας (Chelonia mydas), η οποία θα επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα, στην παραλία μπροστά από το Ενυδρείο Κρήτης.

Η δεύτερη επανένταξη θα ακολουθήσει την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, την ίδια ώρα, με την απελευθέρωση μιας μικρής θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) στην ίδια τοποθεσία.

Ιστορικό των δύο χελωνών

Η πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas) εντοπίστηκε στις 28 Ιανουαρίου 2022 στην παραλία του Ανισσαρά, στη βόρεια ακτή του Δήμου Χερσονήσου. Ήταν εκβρασμένη, εξασθενημένη και σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, πιθανότατα εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας. Ο κάτοικος της περιοχής, κ. Μάνος Αμανάκης, τη βρήκε και την παρέδωσε άμεσα στο Ενυδρείο Κρήτης, εν μέσω της περιόδου της πανδημίας COVID-19.

Η χελώνα τοποθετήθηκε σε ζεστό, εσωτερικό χώρο καραντίνας, όπου δέχτηκε εντατική φροντίδα από το προσωπικό της Ενυδρειολογίας. Μετά από τις επίμονες προσπάθειες του προσωπικού του Ενυδρείου Κρήτης, κατάφερε να επανέλθει και, ύστερα από 1.379 ημέρες (περίπου 4 χρόνια) παραμονής και παρακολούθησης, είναι πλέον υγιής, ζωηρή και έτοιμη να επιστρέψει στα ζεστά νερά του φυσικού της περιβάλλοντος.

Κατά την επανένταξή της στο φυσικό περιβάλλον, όπως έχει καθιερωθεί για κάθε άτομο που επανεντάσσεται, θα ονομαστεί με νονό τον κ. Μάνο Αμανάκη, που την εντόπισε, ως φόρος τιμής στη διάσωση αυτού του προστατευόμενου ζώου.

Η δεύτερη, μια μικρή θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, βρέθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2025 στην παραλία «Κονάκι» στο Κοκκίνι Χάνι, επίσης στον Δήμο Χερσονήσου, από μέλη του Αθλητικού Σωματείου SUP & SURF. Η χελώνα ήταν αφυδατωμένη και παγιδευμένη σε λεπτή πετονιά, η οποία είχε τραυματίσει ελαφρά το μπροστινό πτερύγιο και τον λαιμό της (εικόνα).

Μεταφέρθηκε αμέσως στο Ενυδρείο Κρήτης, όπου αφαιρέθηκε η πετονιά και δέχτηκε κτηνιατρική φροντίδα από τον συνεργαζόμενο κτηνίατρο Πολυχρόνη Νικηφοράκη, ενώ ακολουθήθηκε το προτεινόμενο φαρμακευτικό πρωτόκολλο.

Ύστερα από 237 ημέρες (περίπου 9 μήνες) νοσηλείας και φροντίδας, ανέκτησε πλήρως τις δυνάμεις της και είναι πλέον υγιής και δραστήρια. Κατά την επανένταξη της, θα ονομαστεί από μέλη του SUP & SURF, ως φόρος τιμής στη διάσωσή της.

Τους ευχόμαστε καλό ταξίδι και ασφαλή επιστροφή στο φυσικό τους σπίτι!

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Σχόλιο του Δημήτρη Βρύσαλη, περιφερειακού συμβούλου ...

0
«Πριν αλέκτορα φωνήσαι», επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, αυτό που ανέδειξε...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες...

0
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Σχόλιο του Δημήτρη Βρύσαλη, περιφερειακού συμβούλου ...

0
«Πριν αλέκτορα φωνήσαι», επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, αυτό που ανέδειξε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σχόλιο του Δημήτρη Βρύσαλη, περιφερειακού συμβούλου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, για τα προβλήματα από την κακοκαιρία
Επόμενο άρθρο
Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται αύριο και στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο σε πάρτι και γάμους

ΠΚ team ΠΚ team -
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ...

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται αύριο και στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων...

Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία – Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για...

Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές

ΠΚ team ΠΚ team -
Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST