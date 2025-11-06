Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται αύριο και στην Κρήτη

- Tags
- καιρός
Ενυδρείο Κρήτης: Δύο χελώνες επιστρέφουν στο φυσικό...
Η επανένταξη των χελωνών εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων...
Σχόλιο του Δημήτρη Βρύσαλη, περιφερειακού συμβούλου ...
«Πριν αλέκτορα φωνήσαι», επιβεβαιώθηκε, δυστυχώς, αυτό που ανέδειξε...
Έρχεται ψηφιακό πελατολόγιο σε πάρτι και γάμους
Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ...
Προσωπικός Αριθμός: Έληξε η προθεσμία – Τι ισχύει για όσους δεν έβγαλαν
Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός, αμετάβλητος και απαραίτητος για...
Απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Ένα ακίνητο δηλώθηκε 20 φορές
Αίσθηση προκαλεί απόπειρα απάτης με το πρόγραμμα « Ανακαινίζω...
Στις 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση...