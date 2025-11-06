Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται αύριο και στην Κρήτη

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στην ανατολική Κρήτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα φαίνεται να εισέρχεται σε περίοδο διαδοχικών κακοκαιριών, με τα φαινόμενα να εντείνονται σταδιακά μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι βροχοπτώσεις προβλέπεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και κατά περιόδους επικίνδυνες, ενώ για την Κρήτη οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Όπως δήλωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ» δείχνει επαναλαμβανόμενες προσομοιώσεις που συγκλίνουν σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες προς το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται «αξιοσημείωτη» για την εποχή. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο μεταβολής, καθώς τα δεδομένα παραμένουν υπό διαρκή αξιολόγηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Ελλάδα θα βρεθεί υπό την επίδραση διαδοχικών βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία θα προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, νέο χαμηλό από την Ιταλία θα πλήξει αρχικά τα δυτικά τμήματα, επεκτεινόμενο σταδιακά προς τα ανατολικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, με κύρια χαρακτηριστικά τη ραγδαία βροχόπτωση και την ενίσχυση των ανέμων.