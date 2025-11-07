Ε.Π.Κ.Κρητης : Τέλος, η ληστεία, στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, από τα funds ,Σας καταλάβαμε!!!

Είναι πλέον τεκμηριωμένο κσι αποδεδειγμένο και δεν χρειάζεται να είσαι.ουτε Οικονομολόγος, ούτε λογιστής, ούτε κάτι συναφές επάγγελμα,για να διαπιστώσεις την κερδοσκοπία και την αισχροκέρδεια, με την οποία λειτουργούν τα λεγόμενα funds, ξένα και εγχώρια με τις ευλογίες(ανοχή )της Κυβέρνησης.

Διότι δεν γίνεται ένα προϊόν και εδώ μιλάμε για τα τραπεζικά δάνεια,να αγοράστηκε 10 με 20,,%

και τα funds και οι μεσολαβητές αυτών, να αιτουν και να απαιτούν το 100% της αξίας αυτών από τους δανειολήπτες.

Αν ο κάθε μανάβης, πουλούσε ένα μήλο, με αυτό το σκεπτικό,θα κατηγορείτο για αισχροκέρδεια και θα παραπέμποταν στην Δικαιοσύνη.για τιμωρία

Εδώ λόγω εμπειρίας το λέμε ξεκάθαρα:

Οι δανειολήπτες ,δεν ήταν, ούτε είναι μπαταξιδες…

Ήταν άνθρωποι που δεν ήξεραν πού τους οδηγούσε ο ανεξέλεγκτος δανεισμός, την εποχή που οι τράπεζες μοίραζαν ανελεγτα της οικονομικής ρευστότητας του καθενός χρήματα , ουσίας δανείστηκαν .δεν έκλεψαν….. αντίθετα ένιωσαν και νοιώθουν ότι παραπλανήθηκαν με τα ψεύτικα λόγια , και τις προκλήσεις των πιστωτών (τραπεζών),πίστεψαν και πιάστηκαν από το όνειρο κάθε νοικοκύρη, να αποκτήσουν ένα κεραμίδι τα παιδιά του.

Επειδή σε όλα, κάποιος βάζει η την υπογραφή του η συμμετέχει με την ανοχή του και έχει ευθύνη και στην συγκεκριμένη περίπτωση η Κυβέρνηση ,η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,απευθυνόμενη διαχρονικά σαυτην καταγγέλει:

κύριοι ,των διαχρονικών Κυβερνήσεων, δεν κάνατε την οικονομία μόνο,αλλά κάνατε την κοινωνία μπαχαλο….

Γκρέμισατε την Ελπίδα του εργάτη ,του μισθωτού ,του συνταξιούχου, ..να αποκτήσει ένα σπίτι ..και να μείνει στα γεράματα του

Του στερήσετε την ίδια την ζωή, να πληρώνει για μια ζωή και τώρα βρήκατε την μέθοδο να του στερήσετε αυτό το σπίτι με πλειστηριασμό.,;!!! Διότι το σχέδιο σας δεν είναι να στηρίξετε το νοικοκυριό ,για να κρατήσει το σπίτι του, αλλά πώς να οδηγηθεί στον πλειστηριασμό.Διοτι του περικοψατε την σύνταξη ή τον μισθό, που πλήρωνε το δάνειο του και τώρα του λέτε ότι στερείται οικονομικής ρευστότητας και το χρέος του είναι μη βιώσιμο επομένως.μονοδρομος είναι η πτώχευση!!! Δηλαδή με ελαφρά την καρδία παραχώρηση του σπιτιού του στο “κοράκι,”

Πραγματικά ,δεν είναι κοράκια μόνο εκείνοι που εκτελούν εντολές , αλλά και οι εντολοδόχοι..

Αφού φέρατε την Χώρα, στο χείλος του γκρεμού (αδιέξοδο,)και αφού κατεδαφισατε ότι βρίσκατε μπροστά σας, με περικοπές μισθών και συντάξεων, φέρατε ένα Νόμο ,(ν.Κατσελη)για να σώσετε τάχα ,τα νοικοκυριά..

Αλλά δεν σας άρεσε, το μετανιώσατε και τον αποσύρετε σκεφτόμενοι ότι δεν σας βόλευε και αποφασίσετε να χαρίσετε τα δάνεια των νοικοκυριών στους καιροσκόπους και κερδοσκόπους με τους οποίους συνεταιριστικστε με το πρόγραμμα Ηρακλής ,βάζοντας εγγυητή, το Ελληνικό Δημόσιο.

Και αφού άδειασαν οι τράπεζες από τα δάνεια των νοικοκυριών ,σκεφτήκατε μια άλλη ,”πατέντα” να δανειστειτε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα ,3 φορές , με επιτόκιο 7%,για να γεμίσετε τις τράπεζες ,χρήμα, οχι δανεικά αλλά.. χαριστικα (δώρο)

Τώρα έχετε επιστράτευσει τους serveres ,τις δικηγορικές Εταιρείες, τις εισπρακτικές εταιρείες, να πιέζουν τα Ελληνικά φτωχοποιημενα νοικοκυριά ,για να μην εκπέσει το πρόγραμμα Ηρακλής και κληθεί να πληρώσει την εγγύηση,το Ελληνικό Δημόσιο ,δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής,να πληρώσει την δική σας εσφαλμένη τακτική και πολιτικη ,χάνοντας το σπιτάκι του.

Κύριοι της τωρινής Κυβέρνησης, οφείλετε να μας ακούσετε ότι,το σχέδιο ” δάνεια’ έχει αποτύχει, δεν σώζεται με τα “μπαλώματα” του Εξωδικαστικού, Μηχανισμού,

πάρτε την γενναία απόφαση ,να επιστρέψουν τα δάνεια στις τράπεζες ,με το.ποσο που πουλήθηκαν στα funds , να γυρίσουν οι μισθοί και οι συντάξεις ,στην προ οικονομικής κρίσης εποχή, για να μπορέσει ο υπερχρεωμένος πολίτης ,να πληρώσει το χρέος του και να σώσει το σπίτι του.

