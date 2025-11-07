Πανεπιστήμιο Κρήτης | Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α :Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη – Διδακτικά Σενάρια για το Γυμνάσιο και το Λύκειο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.

Ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη – ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ & το ΛΥΚΕΙΟ

Αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι τα διδακτικά σενάρια για την παιδαγωγική αξιοποίηση της Ανθρωποκεντρικής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Δημοτικό Σχολείο είναι πλέον ανοιχτά και προσβάσιμα.

Για την πρόσβαση στο σύνολο των Διδακτικών Σεναρίων δείτε εδώ: https://www.edivea.org/2025_senaria_artificial-intelligence_.html

Παραδίδουμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, 9 τόμους, 276 διδακτικά σενάρια για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου του Λυκείου τα οποία σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από 285 εκπαιδευτικούς Β’θμιας, σε πραγματικές συνθήκες στην σχολική τάξη.

Θερμές ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια και μοιράστηκαν με την κοινότητα μας τα διδακτικά σενάρια που δημιούργησαν με τους μαθητές τους.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Αναστασιάδης Παναγιώτης