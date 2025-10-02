Ηράκλειο:Επίσκεψη του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στη ΜΕΒΑ Αρχανών – Αστερουσίων

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του καινοτόμου συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ), ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Αρχανών – Αστερουσίων. Τον Δήμαρχο στην επίσκεψη του συνόδευσε και ο Δήμαρχος Αρχανών – Αστερουσίων κ. Μανόλης Κοκοσάλης.

Η επίσκεψη στη Μ.Ε.ΒΑ. ανέδειξε τη σημασία της ορθής διαχείρισης των βιοαποβλήτων και της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Χερσονήσου και των τουριστικών επιχειρήσεων, για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.), καθώς και για τη μείωση της υγειονομικής ταφής στο 10% έως το 2030.

Αναφέρεται ότι, η ΜΕΒΑ Αρχανών – Αστερουσίων αποτελεί βασικό κρίκο στην αλυσίδα διαχείρισης των βιοαποβλήτων που συλλέγονται από τα ξενοδοχεία του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος ΠΟΠ. Το σύστημα υλοποιείται από τον Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με την εταιρεία RE HORECA, την οποία έχουν ιδρύσει ξενοδόχοι της περιοχής, με στόχο την αυτοδιαχείριση των απορριμμάτων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ), εφαρμόζεται σε τρία ρεύματα αποβλήτων (ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα) και βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4819/2021. Οι ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν τη δυνατότητα ακόμα και να μηδενίσουν το κόστος των δημοτικών τελών, αφού πληρώνουν ανάλογα με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουν, και όχι με βάση τα τετραγωνικά της επιχείρησης τους. Μέχρι στιγμής, υπάρχει ανταπόκριση στο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή να είναι εθελοντική, ενώ το κόστος των σχετικών μελετών καλύπτεται από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν.

«Η επίσκεψη μου στη ΜΕΒΑ Αρχανών – Αστερουσίων επιβεβαιώνει την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του συστήματος ‘Πληρώνω Όσο Πετάω’» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Η συνεργασία μας με την RE HORECA και τους ξενοδόχους του Δήμου Χερσονήσου αποδίδει καρπούς, με απτά αποτελέσματα στη διαχείριση των βιοαποβλήτων. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, ώστε ο Δήμος μας να αποτελέσει πρότυπο περιβαλλοντικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το συνάδελφο Δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων κ. Μανόλη Κοκοσάλη για την εποικοδομητική συνεργασία».