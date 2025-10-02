Ρέθυμνο:Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο μελέτης (workshop) στη Σεβίλλη

Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο μελέτης (workshop) στη Σεβίλλη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου με τίτλο: «Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων»(rEdESIGN), της Περιφέρειας Κρήτης.

Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη το δεύτερο εργαστήριο μελέτης (workshop)από τα τρία που πρόκειται να υλοποιηθούν, με σκοπό τηνενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, σε περιοχές της Κρήτης (Ελλάδα),

της Σικελίας (Ιταλία) και της Ανδαλουσίας (Ισπανία), μέσω της οικοδόμησης ενός ευρωπαϊκού δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών με συγκλίνουσες προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τη δημιουργία χώρου και ευκαιριών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μάθηση και συνεργασία.

Στη διακρατική αυτή συνάντηση, οι εκπρόσωποι φορέων εργάστηκαν πάνω στη δημιουργία ενός δυναμικού και αποτελεσματικού δικτύου συνεργασίας, στην ενίσχυση της ικανότητας των μελών του δικτύου και στην εμπλοκή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων μερών για την ανταλλαγή γνώσεων και τη διαπεριφερειακή μάθηση.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επίτευξη των στόχων του έργου που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στις αγροτικές περιοχές.

Το ευρωπαϊκό σχέδιο με τίτλο: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές για βιώσιμα συστήματα τροφίμων»και με ακρωνύμιο «rEdESIGN» υλοποιείται από το τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης,

ως επικεφαλής εταίρος, στο πλαίσιο του προγράμματος SingleMarketProgram (SMP) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και Εκτελεστική Επιτροπή Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA)

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2024 και είναι συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών και συμπεριλαμβάνεται στα τέσσερα (4) σχέδια που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης: SMP-COSME-2023-RESILIENCE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο σχέδιο “rΕdΕSIGN” εκτός από την Περιφέρεια Κρήτης,επιπρόσθετα συμμετέχουν πέντε (5) εταίροι και ένας (1) συνδεδεμένος εταίρος (PRODETURES.A./ Ισπανία):

1. Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) από το Ρέθυμνο

2. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σεβίλλης (CCSEV)

3. Δήμος DosHermanas (Σεβίλλη)

4. Ομάδα Τοπικής Δράσης – GAL Metropoli Est (Παλέρμο/ Σικελία)που αποτελείται από 15 δήμους και 17 ιδιωτικούς φορείς.

5. Δήμος της πόλης CASTELDACCIΑ (Σικελία)

Όπως προέκυψε από την προπαρασκευαστική συνάντηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Μαΐου 2025 προς ενημέρωση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας,μετά από ανοικτή πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με το σχέδιο RedESIGN, από τους παρευρισκόμενους , την Περιφέρεια Κρήτης στο εργαστήριο μελέτης (workshop) στη Σεβίλλη εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Κρήτης – CretanS.C.ENT, κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης και ο κ. Νικόλαος Καλλέργης,

μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Ανωγείων, με διακριτικό τίτλο «Ν-Ιδαία Συνεργασία». ΤηνECTEεκπροσώπησε ο συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κατάρτισης για την Απασχόληση (ECTE) κ. Κωνσταντίνος Ανδρώνης.

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.