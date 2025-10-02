ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:«Ημέρες Αλληλεγγύης», με Συναυλία Κρητικής Μουσικής στους Αγίους Δέκα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Αλληλεγγύης» που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 20:30) Συναυλία Κρητικής Μουσικής με τον Μανώλη Στεφανάκη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λυκείου Αγίων Δέκα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του Λυκείου και με την χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και σχολικά είδη που θα διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο...

Ηράκλειο:Επίσκεψη του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη...

0
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του καινοτόμου συστήματος «Πληρώνω Όσο...

Ρέθυμνο:Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης...

0
Συμμετοχή εκπροσώπων κοινωνικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης σε εργαστήριο...

Ηράκλειο:Επίσκεψη του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη...

0
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του καινοτόμου συστήματος «Πληρώνω Όσο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Ψήφισμα υποστήριξης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας από το Δημοτικό Συμβούλίου Ρεθύμνου.
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Επίσκεψη του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στη ΜΕΒΑ Αρχανών – Αστερουσίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST