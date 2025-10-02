Δήμος Γόρτυνας:«Ημέρες Αλληλεγγύης», με Συναυλία Κρητικής Μουσικής στους Αγίους Δέκα

Στο πλαίσιο της δράσης «Ημέρες Αλληλεγγύης» που υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 20:30) Συναυλία Κρητικής Μουσικής με τον Μανώλη Στεφανάκη, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Λυκείου Αγίων Δέκα, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων του Λυκείου και με την χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και σχολικά είδη που θα διατεθούν σε ευάλωτες οικογένειες, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.