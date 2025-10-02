Ρέθυμνο:Ψήφισμα υποστήριξης του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας από το Δημοτικό Συμβούλίου Ρεθύμνου.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατά την δια ζώσης τακτική Συνεδρίασή του, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, αποφάσισε ομόφωνα, με την υπ’ αρ. 395/2025 Απόφασή του, για την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στο κλείσιμο του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) στο Ρέθυμνο και πιο συγκεκριμένα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων (Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Ρεθύμνου. Ο εξαναγκασμός σε παραίτηση της μοναδικής παιδοψυχιάτρου σε όλη την Δυτική Κρήτη αφήνει χωρίς καμιά φροντίδα σχεδόν 3.000 παιδιά και εφήβους που έχουν ανάγκη την φροντίδα της δομής καθώς και κάποιες δεκάδες εισαγγελικών εντολών προς διερεύνηση.

Παρά την επιτακτική ανάγκη με κατεπείγουσες διαδικασίες να στελεχώσουν την δομή, το υπουργείο και η 7η ΥΠΕ θεσμοθετούν ένα πρωτοφανές καθεστώς εικονικής λειτουργίας χωρίς παιδοψυχίατρο και φυσικά χωρίς τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Δρομολογούν την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ψυχιατρικής φροντίδας. Με την ανάθεση σε ιδιωτική ΑΜΚΕ της δημόσιας φροντίδας και με ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ημερομηνία λήξης, δημιουργούν την «γέφυρα» της πλήρους ιδιωτικοποίησης και της πλήρους κατάργησης του δικαιώματος για δωρεάν πρόσβαση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στους σχεδιασμούς αυτούς. Στηρίζει τις θέσεις των υγειονομικών σωματείων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματική προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων. Προστασία που στις σημερινές συνθήκες, λόγω της μεγάλης έκτασης που παίρνουν οι ανάγκες αυτές, αποκτά τεράστια σημασία για τα παιδιά και το μέλλον μας. Για τον λόγο αυτό μαζί με τους υγειονομικούς, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς κλπ διεκδικεί τα παρακάτω:

ΨΗΦΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθ. Ψηφίσματος: 7

1. Μαζικές και ταυτόχρονες προσλήψεις όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας. Είναι ο απαραίτητος όρος για να σταματήσει η τεράστια υποστελέχωση και το εξοντωτικό εργασιακό περιβάλλον, που οδηγεί σε αλλεπάλληλες παραιτήσεις και σε άγονες προκηρύξεις.

2. Να προκηρυχθούν κατεπειγόντως όλες οι κενές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. (παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό) για να μπορεί στοιχειωδώς να ανταπεξέλθει με καθολικές δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες.

3. Οικονομικά κίνητρα: Αξιοπρεπείς αμοιβές με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των υγειονομικών , παροχές στέγασης, μετακίνησης, ώστε να εξασφαλίζεται ένα βιοτικό επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των υγειονομικών.

4. Συνοδευτικά επιστημονικά κίνητρα: συνεχής εκπαίδευση, εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, δυνατότητα ερευνητικής και ακαδημαϊκής δραστηριότητας.

5. Αντιμετώπιση όλων των συσσωρευμένων προβλημάτων των υποδομών και εξοπλισμού του Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. για να μπορεί να λειτουργεί εύρυθμα

6. Κατάργηση προσωρινών, χρηματοδοτούμενων από χορηγίες λύσεων και αποτροπή ανάθεσης κρίσιμων υπηρεσιών σε ιδιωτικές ΑΜΚΕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η παρούσα κρίση δεν είναι συγκυριακή. Είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών επιλογών που οδηγούν στην απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας για να αντικατασταθεί από το ιδιωτικό, με τεράστιες συνέπειες στην μεγάλη πλειοψηφία του λαού.

7. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό Τύπο.