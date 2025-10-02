ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με ναρκωτικά και όπλα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη -3- ημεδαπών για κατά περίπτωση αδικήματα του Νόμου περί ναρκωτικών και όπλων

Συνελήφθησαν χθες (01.10.2025) το βράδυ στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, τρεις ημεδαποί (28χρονος, 29χρονη και 26χρονος) κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν ο 28χρονος με την 29χρονη σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατά το χρόνο που προμήθευαν ποσότητα ναρκωτικών ουσιών τον 26χρονο και συνελήφθησαν.

Ακολούθησε έλεγχος στους ίδιους και στο όχημα καθώς και έρευνα στην οικία του 28χρονου, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με συνολικά (18,7) γραμμάρια κάνναβη, μικροποσότητα κάνναβης με καπνό, το πόσο των (330) ευρώ, (2) ζυγαριές ακριβείας, (1) πιστόλι με γεμιστήρα και (1) σιδερογροθιά.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

