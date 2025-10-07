Ηράκλειο:Επιστημονική Ημερίδα στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης «Η Μάχη της Κρήτης, αλλιώς»

«Η Μάχη της Κρήτης, αλλιώς» | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ στο IMK | 18.10.2025, 9:30-14:30

«Η Μάχη της Κρήτης, αλλιώς»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 Οκτωβρίου 2025, 9:30-14:30

Πλησιάζοντας στο τέλος της περιοδικής έκθεσης «Ό,τι απέμεινε… Ιστορίες ανθρώπων από τη Μάχη της Κρήτης», η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών προγραμμάτισε μια ημερίδα με τον ίδιο θεματικό άξονα στο αμφιθέατρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, 9:30-14:30.

Με τον τίτλο: «Η Μάχη της Κρήτης, αλλιώς» προσκεκλημένοι ομιλητές θα αναφερθούν στην εποχή και τον απόηχό της χωρίς ευθείες αναφορές στα στρατιωτικά γεγονότα.

Αντίθετα θα σχολιαστούν εκτενώς ιστορικά ζητήματα όπως η καινοφανής πρακτική των σκληρών αντιποίνων σε βάρος των αντισταθέντων κατοίκων, η ιταλική προπαγάνδα σε σχέση με τα σταλμένα από τη Ρόδο στρατεύματα, οι περιπέτειες των αιχμαλώτων στο στρατόπεδο του Τυμπακίου και ο απόηχος της συμμετοχής στη Μάχη στρατιωτών από τη Νέα Ζηλανδία.

Στα μεταπολεμικά χρόνια θα επικεντρωθούν περισσότερο εισηγήσεις σχετικές με την αρχαιολογία του πολέμου και τα σύγχρονα συλλεκτικά και μουσειολογικά ήθη, τα αναμνηστικά μετάλλια και τα παράσημα του πολέμου, το αποτύπωμά του στον τότε καθημερινό άνθρωπο και τις κατοπινές προφορικές ή απομνημονευτικές διηγήσεις, τις ζωγραφικές απεικονίσεις με θέμα τη Μάχη και τα σημαινόμενά τους όπως και τον τρόπο που διαχειρίστηκε η δημόσια Ιστορία του νησιού τα γεγονότα της γερμανικής εισβολής και Κατοχής.

Δείτε τους ομιλητές, το πρόγραμμα της ημερίδας και τις περιλήψεις των εισηγήσεων, εδώ:

Η ημερίδα είναι βεβαίως ανοιχτή στο ευρύ κοινό, στους φιλίστορες και στους ειδικούς του επιστημονικού τομέα της Ιστορίας, φοιτητές και ώριμους ερευνητές.

Μετά το τέλος της ημερίδας, θα γίνει μια τελευταία ξενάγηση στην περιοδική έκθεση από τους επιμελητές της, Κλεάνθη Σιδηρόπουλο και Δημήτρη Σκαρτσιλάκη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η Μάχη της Κρήτης, αλλιώς» και

ΞΕΝΑΓΗΣΗ στην ΕΚΘΕΣΗ «Ό,τι απέμεινε… Ιστορίες ανθρώπων από τη Μάχη της Κρήτης. Συλλογή Δημήτρη Σκαρτσιλάκη»

Ημερομηνία – διάρκεια Ημερίδας: Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, 9:30-14:30

Χώρος διεξαγωγής ημερίδας: Αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη

Χώρος παρουσίασης Έκθεσης: Επίπεδο 0 | Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 27 (Ηράκλειο Κρήτης) | Τηλ. 2810 283219, εσωτ. 101

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Είσοδος: Ελεύθερη