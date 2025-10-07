Συνάντηση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου και Δήμου Μυλοποτάμου

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου συναντήθηκαν στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου ο Πρόεδρός της Καθ. Κ. Σπανουδάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού κ. Ζαχαρίας Λαδιανός, και η ειδική σύμβουλος Δημάρχου του Δ. Μυλοποτάμου κ. Ειρήνη Κουτάντου.

Μετά την επιτυχημένη εμπειρία των θερινών δραστηριοτήτων της Δ.Κ.Β.Ρ. στο Δ. Μυλοποτάμου με το πρόγραμμα «Βιβλίο στο κατώφλι σου» και το θερινό σχολείο, η συζήτηση περιεστράφη γύρω από την εμπέδωση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στην περιοχή του Δ. Μυλοποτάμου σε συνεργασία με το Δήμο, φορείς της εκπαίδευσης και πολιτιστικούς συλλόγους προς όφελος των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους με σκοπό τη σύναψη και εφαρμογή Συμφώνου Συνεργασίας στο εγγύς μέλλον