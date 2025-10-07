ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ορκωμοσία νέου Συμβούλου Κοινότητας Πηγής Δήμου Ρεθύμνης

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης πραγματοποίησε σήμερα στο γραφείο του την ορκωμοσία του νέου Συμβούλου Κοινότητας Πηγής κ. Στυλιανού Ευαγγ. Μυζιθράκη.

Ο κ. Μυζιθράκης, ο οποίος είχε εκλεγεί πρώτος αναπληρωματικός Σύμβουλος στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό «Μαζί για την αλλαγή», καταλαμβάνει την θέση της έως πρότινος Αντιπροέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσής Χατζάκη, η οποία παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους.

Μετά την τελετή της ορκωμοσίας ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε στον νέο Κοινοτικό Σύμβουλο Πηγής υγεία και δύναμη για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

