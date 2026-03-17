Ηράκλειο:Εξιχνιάσθηκαν 16 περιπτώσεις απάτης , 7 τελεσμένες και 9 απόπειρες Είχαν αφαιρέσει κοσμήματα και χρηματικά ποσά συνολικής αξίας 14.170 ευρώ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση συνολικά 16 περιπτώσεων απάτης (7 τετελεσμένες 9 απόπειρες), στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού και την ταυτοποίηση επιπλέον τεσσάρων ημεδαπών κατηγορούμενων για εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 23 Φεβρουαρίου έως και 15 Μαρτίου άγνωστοι πραγματοποιούσαν τυχαίες κλήσεις σε σταθερές και κινητές συνδέσεις κατοίκων των Δήμων Χερσονήσου και Μυλοποτάμου παρουσιαζόμενοι είτε ως υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είτε ως λογιστές .

Παρουσιάζοντας ψεύδη γεγονότα ως σε -7- περιπτώσεις έπεισαν τους συνομιλητές τους να τοποθετήσουν σε υποδεικνυόμενο ανεπιτήρητο σημείο χρήματα ή κοσμήματα τα οποία εν συνεχεία παραλάμβανε μέλος της οργάνωσης, έχοντας αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 2.170 ευρώ και κοσμήματα αξίας 12.000 ευρώ.

Από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν πέντε ημεδαποί (μεταξύ των οποίων και ανήλικος) και βραδινές ώρες της 15.03.2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου ,23χρονος ημεδαπός ο οποίος ακινητοποιήθηκε .
Σε έρευνα που του έγινε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κοσμήματα ,το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στην κάτοχό τους.

Συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Ανακριτική Αρχή .

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κάλεσμα της ΕΛΜΕ Ηρακλείου στην ανατρεπτική κωμική … τραγωδία «Φαύστα» του Μποστ από την Θεατρική Ομάδα Καθηγητών του Νομού Ηρακλείου (ΘΟΚΝΗ)
