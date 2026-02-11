Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Η χάραξη του ΒΟΑΚ στο τμήμα Ηράκλειο–Γάζι στο επίκεντρο συνάντησης του Μεν. Μποκέα με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο των σταθερών διεκδικήσεων του Δήμου Μαλεβιζίου για τη νέα χάραξη των αστικών περιοχών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), και ειδικότερα για το κρίσιμο τμήμα Ηράκλειο–Γάζι, πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Γιάννη Μαρή, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος επανέλαβε τη σαφή και αδιαπραγμάτευτη θέση της Δημοτικής Αρχής ότι ο νέος ΒΟΑΚ οφείλει να σχεδιαστεί με όρους που να εξυπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας τη λειτουργική ενότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων που διατρέχει.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιοχή του Γαζίου, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι ο οδικός άξονας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διχοτομεί τον αστικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαιώθηκε η ανάγκη για την κατασκευή των στεγάστρων, του πολύ σημαντικού κόμβου στο Παγνη, του παράλληλου δικτύου καθώς και για τις μελέτες για τα απαραίτητα υδραυλικά έργα.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι θα δοθεί τις επόμενες μέρες σχετική εντολή στον παραχωρησιούχο του έργου να προχωρήσει στις απαραίτητες μελετητικές και τεχνικές τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τις τεκμηριωμένες προτάσεις που έχουν καταθέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Ηρακλείου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διεκδίκηση λύσεων που θωρακίζουν την ασφάλεια, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζουν ότι ένα έργο εθνικής σημασίας θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και όχι διχοτόμησης για τις τοπικές κοινωνίες.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΥΠΠΟ: Η Οικία Χρονάκη καθίσταται πυρήνας πολιτισμού, στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η...

Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST