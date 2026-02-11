Ηράκλειο:Η χάραξη του ΒΟΑΚ στο τμήμα Ηράκλειο–Γάζι στο επίκεντρο συνάντησης του Μεν. Μποκέα με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο των σταθερών διεκδικήσεων του Δήμου Μαλεβιζίου για τη νέα χάραξη των αστικών περιοχών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), και ειδικότερα για το κρίσιμο τμήμα Ηράκλειο–Γάζι, πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Μαλεβιζίου, Μενέλαου Μποκέα, του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Γιάννη Μαρή, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Ταχιάου, και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος επανέλαβε τη σαφή και αδιαπραγμάτευτη θέση της Δημοτικής Αρχής ότι ο νέος ΒΟΑΚ οφείλει να σχεδιαστεί με όρους που να εξυπηρετούν ουσιαστικά τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζοντας τη λειτουργική ενότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων που διατρέχει.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περιοχή του Γαζίου, με τον Δήμαρχο να υπογραμμίζει ότι ο οδικός άξονας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διχοτομεί τον αστικό ιστό. Στο πλαίσιο αυτό, επαναβεβαιώθηκε η ανάγκη για την κατασκευή των στεγάστρων, του πολύ σημαντικού κόμβου στο Παγνη, του παράλληλου δικτύου καθώς και για τις μελέτες για τα απαραίτητα υδραυλικά έργα.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι θα δοθεί τις επόμενες μέρες σχετική εντολή στον παραχωρησιούχο του έργου να προχωρήσει στις απαραίτητες μελετητικές και τεχνικές τροποποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα και τις τεκμηριωμένες προτάσεις που έχουν καταθέσει ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Ηρακλείου.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διεκδίκηση λύσεων που θωρακίζουν την ασφάλεια, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζουν ότι ένα έργο εθνικής σημασίας θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και όχι διχοτόμησης για τις τοπικές κοινωνίες.