ΚΡΗΤΗ

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στην Κρήτη για σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις νότιους-νοτιοδυτικούς άνεμους
Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:
ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας
https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο
CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
100 ΕΛΑΣ
108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
166 ΕΚΑΒ

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Team Πολ. Κρήτης
Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η...

Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ

Team Πολ. Κρήτης
Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού...

