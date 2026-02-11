Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. πρόκειται να τοποθετήσουν στις 17 και 19 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., πλαστικούς οριοδείκτες σήμανσης (κολονάκια) επί του άξονα του επαρχιακού δρόμου 7 «Ηράκλειο – Βούτες – Κρουσώνας» (κατόπιν αιτήματος του ΠΑΓΝΗ) σε αντικατάσταση παλαιότερων τα οποία είχαν τοποθετηθεί και διασφάλιζαν την κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων.

Τα υπάρχοντα έχουν καταστραφεί και παρατηρείται εκτεταμένη παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην κίνηση λεωφορείων, ασθενοφόρων, φορτηγών κ.λπ.

Ειδικότερα η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. ενημερώνει εργαζόμενους και ευρύτερα τους πολίτες τα παρακάτω:

• Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα.

• Για την ασφαλή και αποτελεσματική εργασία των συνεργείων θα γίνει εκτροπή του ρεύματος ανόδου του επαρχιακού δρόμου προς το βόρειο παράδρομο, μετά την είσοδο του ΠΑΓΝΗ και έως τον κόμβο Σταυρακίων, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα απαγορεύεται ρητά η στάση και η στάθμευση σε όλη την εικονιζόμενη περιοχή και ειδικά στο βόρειο παράδρομο του επαρχιακού δρόμου καθώς και στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Σταυρακίων

• Για την απρόσκοπτη ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των επισκεπτών του ΠΑΓΝΗ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Τροχαίας Ηρακλείου για την αστυνόμευση της παραπάνω περιοχής (βόρειος παράδρομος του επαρχιακού δρόμου και κυκλικός κόμβος Σταυρακίων) για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων της Π.Ε.Η.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Επόμενο άρθρο
Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η...

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST