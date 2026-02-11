Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ

Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. πρόκειται να τοποθετήσουν στις 17 και 19 Φεβρουαρίου, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., πλαστικούς οριοδείκτες σήμανσης (κολονάκια) επί του άξονα του επαρχιακού δρόμου 7 «Ηράκλειο – Βούτες – Κρουσώνας» (κατόπιν αιτήματος του ΠΑΓΝΗ) σε αντικατάσταση παλαιότερων τα οποία είχαν τοποθετηθεί και διασφάλιζαν την κυκλοφορία και των δύο κατευθύνσεων.

Τα υπάρχοντα έχουν καταστραφεί και παρατηρείται εκτεταμένη παράνομη στάθμευση αυτοκινήτων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην κίνηση λεωφορείων, ασθενοφόρων, φορτηγών κ.λπ.

Ειδικότερα η Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. ενημερώνει εργαζόμενους και ευρύτερα τους πολίτες τα παρακάτω:

• Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκτέλεση των σχετικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα.

• Για την ασφαλή και αποτελεσματική εργασία των συνεργείων θα γίνει εκτροπή του ρεύματος ανόδου του επαρχιακού δρόμου προς το βόρειο παράδρομο, μετά την είσοδο του ΠΑΓΝΗ και έως τον κόμβο Σταυρακίων, όπως φαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα

• Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα απαγορεύεται ρητά η στάση και η στάθμευση σε όλη την εικονιζόμενη περιοχή και ειδικά στο βόρειο παράδρομο του επαρχιακού δρόμου καθώς και στην περιοχή του κυκλικού κόμβου Σταυρακίων

• Για την απρόσκοπτη ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση των παραπάνω εργασιών από τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Η. και την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων και των επισκεπτών του ΠΑΓΝΗ έχει ζητηθεί η συνδρομή της Τροχαίας Ηρακλείου για την αστυνόμευση της παραπάνω περιοχής (βόρειος παράδρομος του επαρχιακού δρόμου και κυκλικός κόμβος Σταυρακίων) για την απρόσκοπτη λειτουργία των συνεργείων της Π.Ε.Η.