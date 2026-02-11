Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η συμβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η δωρήτρια Νέλλη Βαρβεράκη,

οι Αντιδήμαρχοι Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης και Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνης Περισυνάκης και τα στελέχη της Πολεοδομίας Γιώργος Πολυχρονάκης και Κατερίνα Φωστιέρη.

Κατά την αυτοψία στο οικόπεδο της οδού Μπακογιάννη στην Αμφιθέα, επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητά του, εξετάστηκαν επί τόπου διάφορες πολεοδομικές λεπτομέρειες του ακινήτου, καθώς και η σχέση του με το επερχόμενο Σχέδιο Πόλης της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση στη Λότζια του Αλέξη Καλοκαιρινού με τη Νέλλη Βαρβεράκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε ευχαριστήσει θερμά τη Νέλλη Βαρβεράκη εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Δήμου για αυτή την κίνηση και τονίζοντας ότι,

όπως είχε είπε και η ίδια η Νέλλη Βαρβεράκη, εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο της και από τη βαθιά επιθυμία της να ανταποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα χρόνια του επαγγελματικού της βίου.