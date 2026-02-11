Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σχολικού συγκροτήματος

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αυτοψία στο ακίνητο που δωρίζει στον Δήμο Ηρακλείου η συμβολαιογράφος Νέλλη Βαρβεράκη με προορισμό την ανέγερση σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η δωρήτρια Νέλλη Βαρβεράκη,

οι Αντιδήμαρχοι Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δημοτικής Περιουσίας Νίκος Γιαλιτάκης και Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνης Περισυνάκης και τα στελέχη της Πολεοδομίας Γιώργος Πολυχρονάκης και Κατερίνα Φωστιέρη.

Κατά την αυτοψία στο οικόπεδο της οδού Μπακογιάννη στην Αμφιθέα, επιβεβαιώθηκε η καταλληλότητά του, εξετάστηκαν επί τόπου διάφορες πολεοδομικές λεπτομέρειες του ακινήτου, καθώς και η σχέση του με το επερχόμενο Σχέδιο Πόλης της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση στη Λότζια του Αλέξη Καλοκαιρινού με τη Νέλλη Βαρβεράκη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου είχε ευχαριστήσει θερμά τη Νέλλη Βαρβεράκη εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του Δήμου για αυτή την κίνηση και τονίζοντας ότι,

όπως είχε είπε και η ίδια η Νέλλη Βαρβεράκη, εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο της και από τη βαθιά επιθυμία της να ανταποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα χρόνια του επαγγελματικού της βίου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης ,...

0
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

0
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ
Επόμενο άρθρο
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Π.Ε. Ηρακλείου: Εργασίες τοποθέτησης πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια) στον επαρχιακό δρόμο μπροστά από το ΠΑΓΝΗ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τα συνεργεία του Τμήματος Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού...

Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST