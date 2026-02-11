Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου

Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη!

Το ρομαντικό σεργιάνι με παλιές ελληνικές καντάδες στα στενά της παλιάς πόλης αποτέλεσε και φέτος μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού.

Τα καρναβαλικά δρώμενα, συνδυασμένα με τις τέχνες και την αναβίωση παλαιών εθίμων, καταδεικνύουν την βαθιά παράδοση που έχει το Ρέθυμνο, η οποία ως πόλη των τεχνών αναδεικνύει κάθε πτυχή της δημιουργικής έκφρασης των ανθρώπων της.

Το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026, οι καντάδες με τα παλιά ελληνικά τραγούδια συγκέντρωσαν εκατοντάδες κόσμου και σκόρπισαν ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές στο ιστορικό κέντρο, όπου κάτοικοι και επαγγελματίες περίμεναν με κεράσματα και ευχές τους κανταδόρους.

Έτσι και φέτος ένα μοναδικό μελωδικό ταξίδι απλώθηκε απ’ άκρη σ΄άκρη της πολιτείας, ξεκινώντας από την Πύλη της Άμμου για να φτάσει ως την Πύλη Guora.

Οι καλλιτέχνες μας, οι μουσικοί της πόλης, η Δημοτική Χορωδία Ρεθύμνου, η χορωδία από τους μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου, φωνητικά σύνολα και πλήθος καρναβαλιστών δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα στους δρόμους τους ιστορικού κέντρου.

Ιδιαίτερα χρήσιμη ήταν η δυνατότητα των συμμετεχόντων να διαβάζουν τους στίχους των τραγουδιών από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της σπατάλης του χαρτιού.

Υπεύθυνος της εκδήλωσης ήταν ο Ανδρέας Πλαΐτης ενώ τις χορωδίες συντόνισε η Ισιδώρα Χαλκιαδάκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης κ. Μάνος Τσάκωνας συγχαίρει τους συντελεστές της διοργάνωσης και ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την αξέχαστη βραδιά στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, στην οποία αναβίωσαν οι μεγαλειώδεις καντάδες του παρελθόντος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ