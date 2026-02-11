Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Κατασχεθήκαν -34,9- γραμμάρια κάνναβης . μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Επίσης συνελήφθησαν ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρέθυμνου δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στους ημεδαπούς (19χρονος και ανήλικη) σε περιοχή του Ρεθύμνου και έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν συνολικά και κατέσχεσαν :

• -34,9- γραμμάρια κάνναβης,

• 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

• ζυγαριά

Επίσης συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κηδεμόνες της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.