ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Είχαν στην κατοχή τους μικροποσότητα κοκαΐνης , κάνναβη και ζυγαριά

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στο Ρέθυμνο

Κατασχεθήκαν -34,9- γραμμάρια κάνναβης . μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά

Επίσης συνελήφθησαν ημεδαποί κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρέθυμνου δυο ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών αλλά και της πρόληψης της παραβατικότητας ανηλίκων, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στους ημεδαπούς (19χρονος και ανήλικη) σε περιοχή του Ρεθύμνου και έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρήκαν συνολικά και κατέσχεσαν :

• -34,9- γραμμάρια κάνναβης,
• 0,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
• ζυγαριά

Επίσης συνελήφθησαν δυο ημεδαποί κηδεμόνες της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για κλοπή

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...

Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για κλοπή

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης...

Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές...

Μελωδίες και αναμνήσεις «βγήκαν σεργιάνι» στην παλιά πόλη! Το ρομαντικό...
Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι : Αναβίωσαν οι Ρομαντικές Καντάδες στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου
Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για κλοπή
