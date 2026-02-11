Αναζήτηση
Ηράκλειο:Συνελήφθησαν δυο ανήλικοι για κλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Συνελήφθησαν χθες (10.02.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου δύο ανήλικοι ημεδαποί κατηγορούμενοι για κλοπή και σχηματίστηκε δικογραφία σε δυο ημεδαπούς κηδεμόνες τους για παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες χθες (10.02.2026) οι ανήλικοι αφαίρεσαν από κατάστημα, είδη ένδυσης αξίας -120- ευρώ .

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας εντοπίσθηκαν και στην κατοχή τους βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα είδη τα οποία αποδόθηκαν σε υπάλληλο της επιχείρησης.

Επίσης στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα είδη ένδυσης που οι ανήλικοι είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο από έτερο κατάστημα .

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

