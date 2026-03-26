Ηράκλειο:«Ήχος ΕπΗγειος» Παρασκευή 3 και Σάββατο 4 Απριλίου, στις 21:00, στην Αίθουσα «Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού»

Μια μουσικοποιητική παράσταση εμπνευσμένη από τον αστείρευτο ποιητικό λόγο και ήχο του Κώστα Μανουρά (Προσφύρη), από τους σημαντικότερους σύγχρονους ποιητές της Κρήτης.

Μία πλειάδα από σπουδαίους και καταξιωμένους ερμηνευτές και καλλιτέχνες του τόπου και όχι μόνο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και ζωντανεύουν επί σκηνής ένα υπέροχο ποιητικό σύμπαν!

“Ήχος, Ποίηση, Ρυθμός, Σώμα και Ψυχή, Μελωδία που συνομιλεί με το σύμπαν. Ήχος, Λόγος ρυθμικός, ερμηνεύει και ερμηνεύεται μέσα στον αέναο κύκλο. Η γη, αφήνει τα δικά της έπη. Αφήνει μηνύματα βοήθειας, αυτοσυγκράτησης, συναίνεσης του ανθρώπου και κάποτε μ’ οργή εναντίον του. Ο άνθρωπος, στον ήχο της υπέρμετρης αλαζονείας, Της πυρετώδους εκμετάλλευσης, Της λυσσαλέας αλληλοεξόντωσης. Ο άνθρωπος, πλανεμένος, από τον μονότονο ήχο της μοναξιάς του. Που στο σήμερα, εκθέτει και αυτοσυντηρεί με μία selfie. Ο χορός καλά κρατεί, και ο ήχος επΗγειος”.

Κώστας Μανουρας (Προσφύρης)

Συντελεστές

– Τραγούδι: Γιώργος Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), Μαρίνα Δακανάλη, Λευτέρης Καλλέργης, Massimo Devitor

– Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Κιαγιαδάκης (πιάνο), Μενέλαος Νταγιαντάς (λύρα, φωνή), Γιώργος Ζαχαριουδάκης (πνευστά), Στέλιος Λουλουδάκης (λαούτο, φωνή), Gian Andrea Garancini (κρουστά).

– Αφήγηση: Αικατερίνη Βρέντζου, Νικολής Αβραμάκης

– Μουσική επιμέλεια: Μενέλαος Νταγιαντάς

– Ποίηση/κείμενο: Κώστας Μανουράς (Προσφύρης)

– Σκηνοθετική επιμέλεια: Νικολής Αβραμάκης

Παραγωγή: ΠΣΚΗ & 3win Action

📌Προπώληση εισιτηρίων

– Γενική Είσοδος: 18€, 14€, 12€

– Μειωμένο*: 12€, 10€

*άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, νέοι έως 25 ετών

Φυσικά σημεία προπώλησης εισιτηρίων:

● Το Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης (Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο: 09:30 – 14:30 και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:30 – 14:00 & 17:30 – 20:30, τηλ. 2813409247).

● Την ticketservices.

● Το ΠΣΚΗ, πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

