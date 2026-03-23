Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Τελετουργικές πράξεις στην αρχαιοελληνική ποίηση της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου»

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σημαντικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τo απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου έως την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στην αίθουσα του Φοιτητικού Πολιτιστικού Κέντρου ‘Ξενία’ στο Ρέθυμνο με θέμα ‘Τελετουργικές πράξεις στην αρχαιοελληνική ποίηση της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου’ (Ritual Acts in Archaic and Classical Greek Poetry).

Το συνέδριο διοργανώνεται με πρωτοβουλία υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (σε συνεργασία με μέλη του Τομέα) και θα συγκεντρώσει ερευνητές και ερευνήτριες (υποψήφιους/ες διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, διακεκριμένους καθηγητές και διακεκριμένες καθηγήτριες) από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Κατά τις εργασίες του συνεδρίου θα διερευνηθεί η αναπαράσταση τελετουργικών πρακτικών και πράξεων σε αρχαιοελληνικά ποιητικά κείμενα της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα των μελετητών της αρχαιότητας, καθώς οι τελετουργίες αποτελούν ένα δυναμικό και πολύπλευρο πεδίο έρευνας, συγκεντρώνοντας μια ποικιλία διεπιστημονικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπολογίας, των θρησκευτικών σπουδών, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας, της γλωσσολογίας και των σπουδών φύλου. Στην αρχαία ελληνική κοινωνία, οι τελετουργίες —όπως οι θυσίες, οι πομπές, τα συμπόσια και τα γεύματα, οι θεωρίαι, οι τελετές μετάβασης, οι επιτελεστικές εκφορές— ήταν βαθιά συνυφασμένες με σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής, όπως αντικατοπτρίζεται στην ποίηση (επική, λυρική και δραματική) της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου, και η κατανόησή τους αποτελεί βασική συνισταμένη της σφαιρικότερης ερμηνείας του αρχαίου κόσμου. Στο συνέδριο θα συζητηθούν κείμενα από τον Όμηρο ως τον Πλάτωνα και θα αναδειχτούν νέες και ενδιαφέρουσες όψεις ενός σύνθετου και γοητευτικού φαινομένου.

Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο/νη και η παρακολούθηση είναι δυνατή και διαδικτυακά.

Για το πλήρες πρόγραμμα και άλλες πληροφορίες βλ.

https://www.philology.uoc.gr/nea/international-conference-ritual-acts-in-archaic-and-classical-greek-poetry

Σύνδεσμος για εξ αποστάσεως παρακολούθηση:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/bDeWx6f8THOf5UHJhKnLYw#/registration

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

