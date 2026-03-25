Καιρός: Υποχωρεί η κακοκαιρία την Πέμπτη στην Κρήτη – Πού θα επιμείνουν οι τοπικές βροχές

Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός στην Κρήτη την Πέμπτη 26 Μαρτίου, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήπιες συνθήκες. Η ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές του νησιού. Σταδιακά, όσο θα προχωρά η ημέρα, ο καιρός θα γίνεται γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις να επικρατούν από το μεσημέρι και μετά. Ωστόσο, προς το βράδυ, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν εκ νέου, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένονται νέες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, επηρεάζοντας κυρίως τα παράκτια τμήματα. Από το απόγευμα και έπειτα, θα παρουσιάσουν σταδιακή μεταβολή, στρεφόμενοι σε δυτικούς και νοτιοδυτικούς, διατηρώντας παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή, από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, συμβάλλοντας σε μια συνολικά πιο ήπια εικόνα του καιρού, παρά τις πρόσκαιρες μεταβολές.