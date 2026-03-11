Αναζήτηση
Ηράκλειο: Καταγγελία για ένοπλη ληστεία σε οδηγό φορτηγού – Του έκλεισαν τον δρόμο και τον απείλησαν με πιστόλι

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε βάρος 45χρονου οδηγού φορτηγού, σε περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Καρτερού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο οδηγός κινούνταν από την Κεντρική Αγορά Ηρακλείου με προορισμό την Ιεράπετρα, όταν, στο ύψος της γέφυρας Ντομπρούκ, ένα αγροτικό όχημα φέρεται να του έκλεισε τον δρόμο.

Ο 45χρονος υποστήριξε ότι από το όχημα κατέβηκαν δύο άτομα. Όπως ανέφερε στις αρχές, ο ένας τον απείλησε με πιστόλι, ενώ ο δεύτερος έσπασε το τζάμι του φορτηγού και άρπαξε ένα σφραγισμένο κουτί που περιείχε απροσδιόριστο χρηματικό ποσό.

Μετά την αρπαγή, οι δύο δράστες φέρονται να επιβιβάστηκαν ξανά σε όχημα, στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν τρίτο άτομο, και να εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Η Αστυνομία εξετάζει με προσοχή όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών.

