11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο : Έρως & Ψυχή, Μια αφήγηση με λόγο και χορό

ΤΟ 11Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

παρουσιάζει

Έρως & Ψυχή,

Μια αφήγηση με λόγο και χορό

13 & 20 Μαρτίου

Το 11ο Φεστιβάλ Αντίβαρο παρουσιάζει μία ξεχωριστή σκηνική συνάντηση αφήγησης και χορού που ζωντανεύει τον διαχρονικό μύθο του Έρωτα και της Ψυχής!

Ο αφηγητής Στέλιος Πελασγός ζωντανεύει τον μύθο αφήνοντας τις μυθικές μορφές να περάσουν μέσα από τη φωνή και την παρουσία του. Δίπλα του, η χορεύτρια Ανδρομάχη Βαρσάμη μετατρέπει τις λέξεις σε κίνηση: κάθε χειρονομία γίνεται χορός, κάθε φράση παίρνει σώμα.

Αφήγηση και χορός μπλέκονται σε μια ζωντανή σκηνική εμπειρία — μια σύγχρονη, παιχνιδιάρικη ματιά σε έναν από τους πιο τρυφερούς και περιπετειώδεις μύθους της αρχαιότητας. Γιατί, τελικά, όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές…ο Έρως πάντα βρίσκει τρόπο να μας μπλέκει σε ιστορίες.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Ο κακούργος ο Έρως -αυτός ο μικρός φτερωτός ταραξίας— τριγυρνά τα βράδια και πετυχαίνει τους ανθρώπους απροετοίμαστους. Χτυπά, λαβώνει, αναστατώνει ζωές: σμίγει, χωρίζει, γκρεμίζει βεβαιότητες και στήνει καινούργιες. Κανείς δεν του ξεφεύγει. Μέχρι που… την πατάει κι ο ίδιος.

Το βέλος γυρίζει πίσω και βρίσκει τον ίδιο τον θεό. Και ο ατίθασος Έρως ερωτεύεται την πανέμορφη πριγκίπισσα Ψυχή.

Αλλά οι μεγάλες ιστορίες αγάπης δεν είναι ποτέ απλές. Οι δυο τους χωρίζονται και η Ψυχή ξεκινά ένα παράτολμο ταξίδι για να τον ξαναβρεί. Περνά δοκιμασίες, ανοίγει κλειστές πόρτες, κατεβαίνει μέχρι τον Κάτω Κόσμο — εκεί όπου ακόμη και ο μαύρος Κέρβερος μαλακώνει μπροστά στην επιμονή της.

Και κάπου ανάμεσα σε θεούς, τέρατα και σκοτεινά μονοπάτια, η αγάπη βρίσκει ξανά τον δρόμο της. Οι πληγές κλείνουν και οι δυο τους θα πιουν τελικά το νέκταρ της αθανασίας από την ίδια κούπα.

Η “ιστορία” του Έρωτα και της Ψυχής ενώνει την επική με την λυρική αφήγηση, την μυθολογία με το παραμύθι όπως μας την παρέδωσε η ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Ο Στέλιος Πελασγός επιτρέπει στις μυθικές υπάρξεις να διαπερνούν την ψυχή και την φωνή του ενώ η Ανδρομάχη Βαρσάμη επεκτείνει με την χορευτική της κίνηση κάθε χειρονομία του αφηγητή και κάθε σκίρτημα των λέξεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Αφήγηση: Στέλιος Πελασγός

Χορός: Ανδρομάχη Βαρσάμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

Ημέρες & Ώρα Παραστάσεων Φεστιβάλ Αντίβαρο: Παρασκευή, 13 & 20 Μαρτίου στις 21.00

Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Είσοδος : 8,10 €.

Εισιτήριο διαρκείας για 7 παραστάσεις του Φεστιβάλ: 60 €, μειωμένο 50 €.

Τηλ. Κρατήσεων: 6988399325

Χώρος: θέατρο ΑΝΤΙΒΑΡΟ, Κριτοβουλίδου 15-17, Ρέθυμνο 741 31

Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και την Ομάδα ΑΝΤΙΒΑΡΟ μπορείτε να βρείτε εδώ

FB: Θεατρο Αντιβαρο & Festival Antivaro

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΤΙΒΑΡΟ 2026

 27,28 Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου || Ισμήνη, της Καρόλ Φρεσέτ

 7 & 8 Μαρτίου || Μεσοπέλαγα του Σλαβομίρ Μρόζεκ

 13 & 20 Μαρτίου || Έρως και Ψυχή, αφήγηση&χορός από τους Στέλιο Πελασγό & Ανδρομάχη Βαρσάμη.

 14 & 15 Μαρτίου: Κόντρα στον Άνεμο: η ιπτάμενη περιπέτεια της Τίρα από την ομάδα Hippo Theatre Group (πρωινή παράσταση για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών)

 14 & 15 Μαρτίου: Η Αφηγήτρια ταινιών, του Ερμάν Ριβέρ Λετελιέ.

 22 & 22 Μαρτίου: Πάντοτε ζήλευα τα αποδημητικά πουλιά, βασισμένο στις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι

 26,27,29 Μαρτίου & 2,3 Απριλίου: Πρόγονος του Άγγελου Τερζάκη.

 30 Μαρτίου: Duet με τις Κέλυ Θωμά – Χρυσάνθη Γκίκα

 4 & 5 Απριλίου: Μοναξιά στην Άγρια Δύση του Μάρτιν Μακ Ντόνα.

 21 Απριλίου: Prima Facie, της Σούζυ Μίλλερ.|| Ομαδική μετάβαση στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

 9 & 10 Μαΐου: Μπουμπού του Δημήτρη Μητσοτάκη.

 12, 13 & 14 Μαΐου: Οι γριές που μαζεύουν την τσουκνίδα, κείμενο – σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ντέλλας

Το Φεστιβάλ ΑΝΤΙΒΑΡΟ έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.