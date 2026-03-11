Δυναμική παρουσία του Ρεθύμνου στην ITB Berlin

Με αξιοπιστία και ισχυρά επιχειρήματα για τις πολλαπλές δυνατότητες του Ρεθύμνου ως ιδανικού τουριστικού προορισμού, εκπροσώπησε το νησί μας ο Δήμος Ρεθύμνης και το Τμήμα Τουρισμού του στη σημαντικότερη διεθνή τουριστική έκθεση την ITB Berlin.

Η παρουσία του Ρεθύμνου στην ITB ήταν ουσιαστική σε επίπεδο ενίσχυσης των σχέσεων με ισχυρούς tour operators, travel agents και φορείς ειδικών μορφών τουρισμού της γερμανικής αγοράς, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες για την Κρήτη.

Η συμμετοχή στην Έκθεση, δημιούργησε επίσης καλύτερες προϋποθέσεις ώστε όταν το ενδιαφέρον στρέφεται συνολικά προς την Κρήτη, το Ρέθυμνο να ξεχωρίζει ως επιλογή.

Στην έκθεση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς ο τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Μανόλης Τσακαλάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κυριάκος Κώτσογλου καθώς και στελέχη του Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης .

Την Έκθεση επισκέφθηκε και η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή ενώ ξεχωριστή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο νέος Πρέσβης του ΕΟΤ και το επιτελείο του ΕΟΤ Γερμανίας, την πρώτη βραδιά, στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Πρεσβεία, με παραδοσιακούς χορούς και κρητικά εδέσματα.

Αναφερόμενος στη παρουσία του Ρεθύμνου στην Έκθεση, ο Κωνσταντίνος Γασπαράκης, Δημοτικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος Τουρισμού Δήμου Ρεθύμνης, επεσήμανε:

«Η ITB Berlin συνιστά έναν από τους σημαντικότερους χώρους επαφής με τη γερμανική τουριστική αγορά. Η παρουσία του Ρεθύμνου στην Έκθεση αποτέλεσε μια αξιόλογη ευκαιρία προβολής του προορισμού ‘Ρέθυμνο’. Συνάμα, ενίσχυσε τη δικτύωση μας με εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς, οι οποίοι αναζητούν προορισμούς που επενδύουν στην ποιότητα, τη φιλοξενία, τη βιωσιμότητα και την αυθεντική εμπειρία του επισκέπτη.

Μέσα από τις στοχευμένες συναντήσεις μας και τις επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού, επιβεβαιώθηκε το έντονο ενδιαφέρον της γερμανικής τουριστικής αγοράς για την Κρήτη.

Επιπλέον όφελος αποκομίσαμε παρακολουθώντας από κοντά τις νέες τάσεις, τις απαιτήσεις της αγοράς και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για το μέλλον του τουρισμού.

Ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, εντατικοποιούμε τις ενέργειες μας και συνεχίζουμε με σταθερό προσανατολισμό στη συνεργασία, στη στρατηγική ανάπτυξη και στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα ενισχύσουν συνολικά τον τουρισμό και την τοπική οικονομία του Ρεθύμνου».