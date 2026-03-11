Ηράκλειο: Δύο νέες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας – Συλλήψεις μετά από καταγγελίες για κακοποίηση ανηλίκων

Δύο διαφορετικές καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας κινητοποίησαν τις τελευταίες ημέρες τις αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, οδηγώντας σε ισάριθμες συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Η πρώτη υπόθεση ήρθε στο φως όταν ένα αγόρι ηλικίας 12 ετών απευθύνθηκε στο «Χαμόγελο του Παιδιού», αναφέροντας ότι δέχθηκε χαστούκι από τον 59χρονο πατέρα του. Ο οργανισμός ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία κινήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τέτοιες καταγγελίες και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα. Λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό. Ένας 38χρονος άνδρας κατήγγειλε στις αρχές ότι η πρώην σύζυγός του, επίσης 38 ετών, άσκησε βία στα δύο ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 7 και 9 ετών. Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της γυναίκας. Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες διερευνούν τα περιστατικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.