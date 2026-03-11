Αναζήτηση
Νηπιαγωγάκια στο Ρέθυμνο φύτευσαν 80 αρωματικά φυτά της Κρήτης στην πλατεία Αη Γιώργη Πεταλιώτη

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργός Πολίτης».

Μοσχοβόλησε… Κρήτη η πλατεία του Αγίου Γεωργίου “Πεταλιώτη” στο Ρέθυμνο χάρη στην περιβαλλοντική ευαισθησία των μικρών συμπολιτών μας του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου!

Συμμετέχοντας με ενθουσιασμό και αγάπη για το φυσικό περιβάλλον, τα νήπια με την υποστήριξη των γονιών και των εκπαιδευτικών τους και τη θερμή υποστήριξη και καθοδήγηση του Τμήματος Πρασίνου και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Ρεθύμνης, φύτεψαν 80 αρωματικά φυτά της Κρήτης στην πλατεία Αη Γιώργη Πεταλιώτη η οποία παρουσιάζει καθημερινά υψηλή επισκεψιμότητα λόγω και της σύγχρονης παιδικής χαράς που λειτουργεί εκεί.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργός Πολίτης» που υλοποιεί το 4ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών, την κατανόηση της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βιωματική συμβολή τους στην αναβάθμιση του αστικού πρασίνου και στην ανάδειξη της κρητικής χλωρίδας

Νήπια, εκπαιδευτικοί, γονείς και στελέχη του Τμήματος Πρασίνου με επικεφαλής τον Εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο Πρασίνου, Εθελοντισμού και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ρεθύμνης Γιώργη Παπαδόσηφο, ένωσαν τις δυνάμεις τους στη φύτευση των φυτών και στην καλλιέργεια μιας φιλοπεριβαλλοντικής νοοτροπίας με αφετηρία την πλούσια κρητική χλωρίδα.

 

