Αποκάλυψη «βόμβα» για τον νέο ΒΟΑΚ: Χάθηκαν 38 εκ. ευρώ – Αρχίζει να ξηλώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης

38 εκ. ευρώ για τον νέο ΒΟΑΚ απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως αποκαλύπτει σήμερα το zarpanews.gr ενώ έπεται και συνέχεια καθώς τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν και η Κομισιόν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δωθεί παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου.
Την δική της ιδιαίτερη σημασία έχει η επιλογή της Κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει με 20 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ τις αποζημιώσεις (θετικές ζημιές) που έχει ζητήσει ο ανάδοχος για καθυστερήσεις του ελληνικού δημοσίου (αφορά καθυστέρηση στις απαλλοτριώσεις) την ώρα που το κενό χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου, θα καλυφθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μια επιλογή που όσοι γνωρίζουν από δημόσια έργα, την ερμηνεύουν ως προτεραιότητα στην εξασφάλιση του αναδόχου με σίγουρα ευρωπαϊκά χρήματα έναντι του πάντα επισφαλούς κουμπαρά του ελληνικού δημοσίου.
Οι εξελίξεις αφορούν το τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, το πρώτο του νέου ΒΟΑΚ που συμβασιοποιήθηκε το 2022 και εκτελείται δημοσία δαπάνη με συνολικό προύπολογισμό 206 εκ ευρώ. Μετά την μερική απένταξη, η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης διαμορφώνεται στα 98 εκ ευρώ από 137 εκ ευρώ όπως φαίνεται στο παρακάτω έγγραφο της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού ταμείου ανάκαμψης του υπουργείου οικονομικών.
Το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση όλων των τεχνικών έργων μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2025, αλλά κατόπιν αιτήματος του αναδόχου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης.
Οι λόγοι δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και αφορούν -μεταξύ άλλων- καθυστέρηση απόδοσης απαλλοτριωμένων εκτάσεων και μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ) λόγους για τους οποίους ο ανάδοχος διεκδίκησε και έχει κερδήσει αποζημιώσεις ως θετικές ζημιές αναδόχου, 20 εκ ευρώ, όπως φαίνεται στο ίδιο έγγραφο.
Έπεται και συνέχεια;
Η απώλεια των 38 εκ. ευρώ είναι ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη απώλεια πόρων από το ταμείο ανάκαμψης μέσω του οποίου έχουν υπολογιστεί περίπου 490 εκ ευρώ για τον νέο ΒΟΑΚ και αφορούν το πρώτο από τα τρία τμήματα του μεγάλου έργου (Τα τμήματα είναι το Χανιά – Ηράκλειο (παραχώρηση – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), το Χερσόνησος – Νεάπολη (ΣΔΙΤ – Intrakat/ΑΚΤΩΡ/ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και το Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος (δημόσιο έργο – ΑΚΤΩΡ).
Συνεπώς ο κίνδυνος απένταξης ή περικοπής κονδυλίων είναι πλέον μια πραγματικότητα την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα κληθεί να διαχειριστεί το επόμενο εξάμηνο περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και αναζητώντας χρηματοδοτικά εργαλεία.
Άλλωστε για το τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη ήδη οι παραχωρησιούχοι έχουν ζητήσει αποζημιώσεις άνω των 120 εκ ευρώ.
