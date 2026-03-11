Αναζήτηση
ΕΥΡΩΠΗΚΡΗΤΗ

1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες για την προώθηση των Κρητικών Προϊόντων στην καρδιά της Ευρώπης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Πρόκειται για προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν παραγωγοί και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων και ποτών από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.

Ένα ακόμη βήμα για την αναγνώριση της αξίας των προϊόντων που παράγει η κρητική γη και την προώθησή τους στη διεθνή αγορά, σχεδιάζουν τα Επιμελητήρια της Κρήτης, με τη διοργάνωση του 1ου Παγκρήτιου expo-Forum στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν παραγωγοί και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων και ποτών από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, με 50-60 προσεκτικά επιλεγμένους εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές, επαγγελματίες εστίασης και εξειδικευμένους διανομείς από το Βέλγιο.

Οι στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 στο Ferme Foster στο Rosières των Βρυξελλών. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα συμμετοχής έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

https://forms.gle/m4qJeFMrAQzz9UBW6

Το 1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες διοργανώνεται από τα Επιμελητήρια της Κρήτης με κοινό στόχο την προώθηση των κρητικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών τους στη διεθνή αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Επιμελητήριο, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητική Προϊσταμένη του Επιμελητηρίου Λασιθίου κα Ειρήνη Γκερεδάκη τηλ: 2841022231 & μέσω e-mail info@epimlas.gr.

 

PATRIS.GR

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο άτομα στη φυλακή-Ένας...

0
Μετά την απολογία τους-Συνολικά έχουν προφυλακιστεί 7 από τα...

Αποκάλυψη «βόμβα» για τον νέο ΒΟΑΚ: Χάθηκαν...

0
38 εκ. ευρώ για τον νέο ΒΟΑΚ απεντάχθηκαν από...

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο άτομα στη φυλακή-Ένας...

0
Μετά την απολογία τους-Συνολικά έχουν προφυλακιστεί 7 από τα...

Αποκάλυψη «βόμβα» για τον νέο ΒΟΑΚ: Χάθηκαν...

0
38 εκ. ευρώ για τον νέο ΒΟΑΚ απεντάχθηκαν από...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αποκάλυψη «βόμβα» για τον νέο ΒΟΑΚ: Χάθηκαν 38 εκ. ευρώ – Αρχίζει να ξηλώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης
Επόμενο άρθρο
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο άτομα στη φυλακή-Ένας ελεύθερος με όρους
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Απάτη με κρυπτονομίσματα: Δύο άτομα στη φυλακή-Ένας ελεύθερος με όρους

ΠΚ team ΠΚ team -
Μετά την απολογία τους-Συνολικά έχουν προφυλακιστεί 7 από τα...

Αποκάλυψη «βόμβα» για τον νέο ΒΟΑΚ: Χάθηκαν 38 εκ. ευρώ – Αρχίζει να ξηλώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης

ΠΚ team ΠΚ team -
38 εκ. ευρώ για τον νέο ΒΟΑΚ απεντάχθηκαν από...

Νηπιαγωγάκια στο Ρέθυμνο φύτευσαν 80 αρωματικά φυτά της Κρήτης στην πλατεία Αη Γιώργη Πεταλιώτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Ενεργός...

Νέο περιστατικό βίας σε σχολείο: Μαθητές ανάγκασαν 8χρονο να πιει νερό από το καζανάκι στην τουαλέτα

ΠΚ team ΠΚ team -
Το περιστατικό που συνέβη στις 26 Φεβρουαρίου καταγγέλθηκε από...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST