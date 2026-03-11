1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες για την προώθηση των Κρητικών Προϊόντων στην καρδιά της Ευρώπης

Πρόκειται για προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν παραγωγοί και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων και ποτών από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης.
Ένα ακόμη βήμα για την αναγνώριση της αξίας των προϊόντων που παράγει η κρητική γη και την προώθησή τους στη διεθνή αγορά, σχεδιάζουν τα Επιμελητήρια της Κρήτης, με τη διοργάνωση του 1ου Παγκρήτιου expo-Forum στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται για προκαθορισμένες Β2Β συναντήσεις που θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν παραγωγοί και μεταποιητές του κλάδου των τροφίμων και ποτών από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, με 50-60 προσεκτικά επιλεγμένους εισαγωγείς, χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές, επαγγελματίες εστίασης και εξειδικευμένους διανομείς από το Βέλγιο.
Οι στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2026 στο Ferme Foster στο Rosières των Βρυξελλών. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα συμμετοχής έως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.
https://forms.gle/m4qJeFMrAQzz9UBW6
Το 1ο Παγκρήτιο expo-Forum στις Βρυξέλλες διοργανώνεται από τα Επιμελητήρια της Κρήτης με κοινό στόχο την προώθηση των κρητικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών τους στη διεθνή αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Επιμελητήριο, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκουν.
Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, μπορούν να επικοινωνούν με την Διοικητική Προϊσταμένη του Επιμελητηρίου Λασιθίου κα Ειρήνη Γκερεδάκη τηλ: 2841022231 & μέσω e-mail info@epimlas.gr.
