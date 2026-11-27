Ξεκινούν οι δια ζώσης εργασίες του 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου METANUS στο Ηράκλειο

Κεντρικός ομιλητής ο Καθηγητής Βασίλειος Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) | Ελεύθερη είσοδος για το κοινό

Μετά την ολοκλήρωση του τριημέρου των διαδικτυακών συνεδριών, το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο METANUS περνά στη δεύτερη φάση των εργασιών του, με τις δια ζώσης συνεδρίες να ξεκινούν , Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 17:00, στο Μέγαρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, και να συνεχίζονται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τον Όμιλο Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης METANUS, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με κεντρικό θέμα:

Φρακταλική Παιδαγωγική

Αναδρομικές Αρχιτεκτονικές Μάθησης, Ηθικά Ζητήματα και Ψυχική Ανθεκτικότητα των Εκπαιδευτικών στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το επιστημονικό πρόγραμμα των δια ζώσης εργασιών περιλαμβάνει εισηγήσεις, ειδικές θεματικές συνεδρίες, ενημερωτικές συζητήσεις και κεντρικές ομιλίες, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων, πανεπιστημιακών, ερευνητών, εκπαιδευτικών και εκπροσώπων θεσμικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο του επιστημονικού διαλόγου βρίσκονται οι σύγχρονες προκλήσεις της εκπαίδευσης, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η εκπαιδευτική καινοτομία, η συμπερίληψη, η εκπαιδευτική ηγεσία και η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών.

Κεντρική ομιλία του Προέδρου του ΙΤΕ, Καθηγητή Βασιλείου Χαρμανδάρη

Ξεχωριστή θέση στο επιστημονικό πρόγραμμα της Παρασκευής κατέχει η κεντρική ομιλία του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), κ. Βασιλείου Χαρμανδάρη, με τίτλο:

«Διδασκαλία: Από τον Πλάτωνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 21:00, στην Αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η θεματική της ομιλίας συνδέει τη διαχρονική αξία της διδασκαλίας και της ανθρώπινης γνώσης με τις ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, θέτοντας στο επίκεντρο του προβληματισμού το μέλλον της εκπαίδευσης σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το προεδρείο της κεντρικής ομιλίας απαρτίζουν:

● Ελένη Μαράκη-Μπελαδάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης.

● Παναγιώτης Τσακαλίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

● Σπύρος Αναστασιάδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ.

● Βασίλειος Μπάρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η τελετή απονομής των βραβείων στις επιστημονικές εργασίες που διακρίθηκαν στο διαγωνιστικό μέρος του Συνεδρίου.

Η είσοδος σε όλες τις επιστημονικές συνεδρίες και τις κεντρικές ομιλίες είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ παρέχεται δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης.

Ημερομηνίες δια ζώσης εργασιών: 27 και 28 Νοεμβρίου 2026

Χώρος διεξαγωγής: Μέγαρο Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Αίθουσες Καστελλάκη και Καρούζου

Αναλυτικό πρόγραμμα: www.metanus.gr

Όμιλος Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Ανάπτυξης METANUS

Email: info@metanus.gr

Ιστοσελίδα: www.metanus.gr