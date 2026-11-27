Ανακοίνωση του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών Κρήτης

Καμία ανοχή στον φασισμό και τον ναζισμό

Στα Μαρτυρικά Χωριά της Κρήτης, η ναζιστική θηριωδία έχει τόπους-σύμβολα, ονόματα και πρόσωπα. Τα «ίχνη του αίματος» δε σβήνονται.

Τα ονόματα των νεκρών μας είναι χαραγμένα στα μνημεία των χωριών μας. Οι ιστορίες των εκτελέσεων, των βασανιστηρίων, των εκτοπισμών και των λεηλασιών περνούν από γενιά σε γενιά. Κουβαλάμε αυτή τη μνήμη και μαζί της την ευθύνη να υψώνουμε τη φωνή μας κάθε φορά που ο φασισμός επιχειρεί να ξαναβρεί θέση στη δημόσια ζωή.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τη φασιστική σύναξη που προανήγγειλε για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 στη Χερσόνησο Ηρακλείου ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η συγκέντρωση αυτή είναι απόπειρα να παρουσιαστούν ως αποδεκτές στον δημόσιο βίο οι νεοναζιστικές ιδέες και οι εκφραστές τους.

Το Δίκτυο Μαρτυρικών Χωριών Κρήτης εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Δήμο Χερσονήσου. Στεκόμαστε στο πλευρό του και στηρίζουμε τις ενέργειές του και τη διαμαρτυρία του για την προαναγγελθείσα συγκέντρωση.

Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να γίνει κανονικότητα ο φασισμός, ο ναζισμός και τα μισάνθρωπα ιδεολογήματα που διαδίδουν οι εκφραστές τους. Κάθε φορά που ο ρατσισμός, ο φυλετισμός και η βαρβαρότητα αντιμετωπίζεται ως κάτι συνηθισμένο, το μίσος βρίσκει χώρο να δηλητηριάσει την κοινωνία μας.

Έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στις νέες και τους νέους του τόπου μας. Τους καθιστούμε κοινωνούς της μαρτυρικής τοπικής μας ιστορίας και των όσων έζησαν τα χωριά μας. Στεκόμαστε δίπλα τους όταν υπερασπίζονται την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου απέναντι στον αποκλεισμό, στον εκφοβισμό και στη βία.

Τη συνείδησή μας τη διαμορφώνουν οι αγωνιστικές, δημοκρατικές και ανθρωπιστικές παραδόσεις του λαού και της πατρίδας μας. Τη διαμορφώνουν οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν στη Γερμανική Κατοχή και εκείνοι που, μέσα στην πείνα και στον φόβο, μοιράστηκαν το ψωμί τους και άνοιξαν την πόρτα τους στον διωκόμενο. Αυτή την παρακαταθήκη υπερασπιζόμαστε απέναντι σε όσους καπηλεύονται την πατρίδα και τα σύμβολά της για να σπείρουν τον διχασμό και το μίσος.

Καλούμε τους πολίτες, τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς και τον επιχειρηματικό κόσμο να πάρουν καθαρή δημόσια θέση απέναντι στον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. Τιμούμε τους νεκρούς μας υπερασπιζόμενοι καθημερινά την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ποτέ πια ναζισμός και φασισμός στα ιερά χώματα του τόπου μας.

Δήμαρχος Καντάνου Σελίνου Αντώνης Περράκης

Δήμαρχος Πλατανιά Γιώργος Μαλανδράκης

Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός

Δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Δήμαρχος Περάματος Γιώργος Κλάδος

Δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης

Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης

Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας

Δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης