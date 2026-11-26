Πολύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικισμούς, επιχειρήσεις και σχολεία.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα θα μείνουν για αρκετές ώρες περιοχές της Κρήτης την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού.

Οι διακοπές αφορούν οικισμούς, συνοικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις, με τις μεγαλύτερες σε διάρκεια να φτάνουν τις επτάμισι ώρες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, οι περιοχές και οι ώρες των διακοπών ηλεκτροδότησης έχουν ως εξής:

Ηράκλειο

08:00 – 09:00 | Δήμος Γόρτυνας

Στο χωριό Λαράνι.

08:00 – 10:00 | Δήμος Χερσονήσου

Στο Τομπρούκ, στον δρόμο προς ΤΑΚΑΝ, στον Εσταυρωμένο, στην περιοχή της παραλίας Αρίνα, στον Βαθειανό Κάμπο, στα ξενοδοχεία Knossos Beach και Knossos Royal και στον κεντρικό δρόμο, στα ξενοδοχεία Arina και Καμάρι.

Επίσης, στην εθνική οδό νότια του πρώην ΜΠΑΞΕ, στον δρόμο πριν από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στου Χατζή, στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, στην ταβέρνα Πέτρος, στο ζαχαροπλαστείο Σπυρίδων, στο ξενοδοχείο Θέμις, στις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, στο ΠΙΚΠΑ, στο ξενοδοχείο Κοράλι και στον υποσταθμό Κοκκίνη ΑΞΤΕ.

Η διακοπή αφορά ακόμη την περιοχή πριν από τις Γούρνες προς το αγρόκτημα Κεφαλογιάννη, την περιοχή μετά τη γέφυρα Ανώπολης, τον παράλληλο δρόμο της εθνικής οδού και το δημοτικό σχολείο.

08:00 – 15:00 | Δήμος Χερσονήσου

Στο ξενοδοχείο Καμάρι, στην εθνική οδό νότια του πρώην ΜΠΑΞΕ, στον δρόμο πριν από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στου Χατζή, στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και στην ταβέρνα Πέτρος.

11:00 – 12:00 | Δήμος Ηρακλείου

Στην περιοχή των Καμινίων, στις οδούς Απολλωνίας (αριθμοί 20-26), Ινάτου και Φοίβης, καθώς και σε τμήμα της λεωφόρου Μίνωος από την πλατεία Απολλωνίας.

Ρέθυμνο

08:00 – 11:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Στο Σφακάκι και στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου Κρήνη.

09:00 – 12:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Στα χωριά Ρούπες, Πίκρη, Σκουλούφια και Καψαλιανά, καθώς και στις ευρύτερες περιοχές τους.

10:00 – 12:00 | Δήμος Ρεθύμνης

Στο χωριό Γάλλου.

Χανιά

08:30 – 16:00 | Δήμος Κισσάμου

Στον Αϊ-Κυρ Γιάννη και στα Τζουρουνιανά.

Λασίθι

09:30 – 11:30 | Δήμος Ιεράπετρας

Σε τμήμα των καταναλωτών στις οδούς Ξανθουδίδου, Βιτσέντζου Κορνάρου, Κονδυλάκη, Ν. Πλαστήρα, Σφακιανάκη, Αγίου Νικολάου και Μαρκαντωνάκη.

Επίσης, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στην περιοχή της Καζάρμας και στην περιοχή του αεροδρομίου.

12:30 – 13:30 | Δήμος Σητείας

Στις περιοχές Μακρύ Γιαλού και Κουτσουρά.