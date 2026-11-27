Με μουσική, τραγούδια, εντυπωσιακά ακροβατικά και πολλή χριστουγεννιάτικη

διάθεση υποδέχονται τα Χανιά την εορταστική περίοδο, το Σάββατο 28

Νοεμβρίου 2026, με την καθιερωμένη τελετή φωταγώγησης του

Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Χανίων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:30, στην πλατεία Γιαλί Τζαμί,

σηματοδοτώντας την έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην

πόλη.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και

κάλαντα από την Παιδική – Εφηβική Χορωδία του Δήμου Χανίων, υπό τη

διεύθυνση του Νίκου Περάκη, με τη συνοδεία στο πιάνο από την Αφροδίτη

Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, η Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, με αρχιμουσικό τη Χαρά

Λαρεντζάκη, θα πλημμυρίσει την πλατεία με γιορτινές μελωδίες, ενώ η

αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου θα

κορυφώσει τη βραδιά.

Αμέσως μετά, τη σκηνή θα καταλάβει ο Πάνος Μουζουράκης, σε μια ξεχωριστή

συναυλία, ενώ ο Σύλλογος «El aire circus arts» θα παρουσιάσει ένα μαγευτικό σόου

με ιπτάμενα ακροβατικά. Πολλές εκπλήξεις και κεράσματα θα περιμένουν τους

παρευρισκόμενους με τη συνεργασία του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

Το Χριστουγεννιάτικο καρουζέλ θα διασκεδάσει δωρεάν μικρούς και μεγάλους και

ο ουρανός θα γίνει πιο γιορτινός.

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν στη μεγάλη

γιορτή, να μοιραστούν τη χαρά των Χριστουγέννων και να καλωσορίσουν όλοι

μαζί την πιο φωτεινή περίοδο του χρόνου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.