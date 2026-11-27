Όταν η αγάπη γίνεται φυλακή: Η αθέατη πλευρά της ψυχολογικής κακοποίησης των γυναικών

Με αφορμή τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (25 Νοεμβρίου), το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας Internus αναδεικνύει μια συχνά αθέατη μορφή βίας: την ψυχολογική κακοποίηση μέσα στις συντροφικές σχέσεις.

Ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής Εμμανουήλ Καργάκης, μέσα από ένα ιδιαίτερα ανθρώπινο και ουσιαστικό άρθρο, φωτίζει τις ψυχολογικές διαστάσεις της κακοποίησης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από μια κακοποιητική σχέση, καθώς και τη σημασία της πρόληψης, της υποστήριξης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Υπάρχουν γυναίκες που ξυπνούν κάθε πρωί και, πριν ακόμη αναρωτηθούν πώς αισθάνονται οι ίδιες, προσπαθούν να καταλάβουν πώς αισθάνεται ο άνθρωπος που βρίσκεται δίπλα τους. Παρατηρούν το βλέμμα του, τον τόνο της φωνής του, τις κινήσεις του. Προσπαθούν να προβλέψουν τις αντιδράσεις του, να αποφύγουν μια σύγκρουση, να διατηρήσουν μια εύθραυστη ισορροπία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Υπάρχουν γυναίκες που έχουν σταματήσει να εκφράζουν τις επιθυμίες τους, που απολογούνται για τα συναισθήματά τους, που αισθάνονται ενοχές κάθε φορά που προσπαθούν να διεκδικήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Γυναίκες που, μέσα σε μια σχέση στην οποία αναζήτησαν την αγάπη, την ασφάλεια και τη συντροφικότητα, βρέθηκαν σταδιακά να χάνουν την ελευθερία τους. Και πολλές από αυτές βρίσκονται ανάμεσά μας.

Εργάζονται, μεγαλώνουν παιδιά, χαμογελούν, φροντίζουν τους ανθρώπους τους και συνεχίζουν την καθημερινότητά τους, κουβαλώντας ένα ψυχικό φορτίο που συχνά κανείς δεν αντιλαμβάνεται.

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη σε αυτές τις γυναίκες. Αλλά είναι και μια ευκαιρία για όλους εμάς να αναλογιστούμε πόσο ουσιαστικά έχουμε κατανοήσει την έννοια της βίας και πόσο πραγματικά έχουμε μάθει να σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στις σχέσεις μας.

Μέσα από την πολυετή κλινική μου εμπειρία, έχω διαπιστώσει πόσο δύσκολο είναι πολλές φορές για έναν άνθρωπο να αναγνωρίσει ότι βρίσκεται μέσα σε μια κακοποιητική σχέση, ιδιαίτερα όταν η κακοποίηση προέρχεται από κάποιον που αγαπά, εμπιστεύεται και με τον οποίο έχει οραματιστεί τη ζωή του.

Η ψυχολογική βία δεν εκδηλώνεται πάντοτε με φωνές και απειλές. Μπορεί να βρίσκεται μέσα σε ένα απαξιωτικό σχόλιο που επαναλαμβάνεται καθημερινά, στην ακύρωση ενός συναισθήματος, στον περιορισμό των κοινωνικών σχέσεων, στην παραβίαση της ιδιωτικότητας, στην ανάγκη μιας γυναίκας να ζητά διαρκώς την έγκριση του συντρόφου της.

Μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ζήλια που παρουσιάζεται ως ενδιαφέρον, πίσω από έναν έλεγχο που παρουσιάζεται ως φροντίδα ή πίσω από μια κτητικότητα που παρουσιάζεται ως απόδειξη αγάπης. Και όσο αυτές οι συμπεριφορές επαναλαμβάνονται, τόσο περισσότερο υπάρχει ο κίνδυνος να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα και να αρχίσουν να βιώνονται ως κάτι φυσιολογικό.

Ίσως μία από τις πιο οδυνηρές συνέπειες της ψυχολογικής κακοποίησης είναι ότι ο άνθρωπος αρχίζει σταδιακά να αμφισβητεί τον ίδιο του τον εαυτό. Να αναρωτιέται αν είναι υπερβολικός, αν ζητά πολλά, αν ευθύνεται για τη συμπεριφορά του άλλου, αν τελικά αξίζει να αγαπηθεί. Είναι βαθιά επώδυνο να βλέπεις έναν άνθρωπο να προσπαθεί διαρκώς να γίνει περισσότερο αποδεκτός από κάποιον άλλον, χάνοντας στην πορεία την αποδοχή του ίδιου του εαυτού του.

Συχνά, όταν πληροφορούμαστε ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε μια κακοποιητική σχέση, αναρωτιόμαστε γιατί παραμένει σε αυτήν. Γιατί δεν αντιδρά, γιατί συγχωρεί, γιατί επιστρέφει, γιατί δεν μιλά.

Είναι εύκολο να διατυπώνουμε αυτά τα ερωτήματα όταν βρισκόμαστε έξω από τη συνθήκη που βιώνει ο άλλος άνθρωπος. Είναι, όμως, πολύ διαφορετικό να καλούμαστε να αποχωριστούμε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουμε μοιραστεί χρόνια ζωής, συναισθήματα, όνειρα, παιδιά και προσδοκίες για το μέλλον.

Ο φόβος, η οικονομική εξάρτηση, η μοναξιά, η ντροπή, η ανησυχία για τα παιδιά, η απουσία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και η ελπίδα ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα αλλάξουν μπορούν να δυσχεράνουν σημαντικά την απομάκρυνση από μια κακοποιητική σχέση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η αποχώρηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την ασφάλεια της γυναίκας.

Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ουσιαστικά την ανθρώπινη συμπεριφορά αν δεν προσπαθήσουμε πρώτα να κατανοήσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή αναπτύσσεται. Μια γυναίκα που βιώνει κακοποίηση δεν χρειάζεται ακόμη έναν άνθρωπο που θα της υποδείξει τι πρέπει να κάνει, θα την επικρίνει για τις επιλογές της ή θα την κάνει να αισθανθεί ανεπαρκής. Χρειάζεται ανθρώπους που θα την ακούσουν, θα σεβαστούν τον χρόνο της, θα αναγνωρίσουν τον πόνο της και θα τη βοηθήσουν να αποκτήσει πραγματικές και ασφαλείς επιλογές.

Η απομάκρυνση από μια κακοποιητική σχέση δεν σηματοδοτεί πάντοτε και το τέλος του ψυχικού πόνου. Ο φόβος μπορεί να παραμένει ακόμη και όταν η απειλή έχει απομακρυνθεί. Η δυσκολία εμπιστοσύνης, η ενοχή, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η καταθλιπτική και η μετατραυματική συμπτωματολογία μπορούν να εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα μιας γυναίκας.

Μέσα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία έχουμε συχνά την ευκαιρία να παρατηρήσουμε μια βαθιά ανθρώπινη διαδρομή: την προσπάθεια ενός ανθρώπου να συναντήσει ξανά τον εαυτό του. Να αναγνωρίσει τι αισθάνεται και τι επιθυμεί. Να μάθει να εκφράζει τις ανάγκες του χωρίς να απολογείται γι’ αυτές. Να θέτει όρια χωρίς να αισθάνεται ότι διαπράττει κάτι κακό. Να εμπιστεύεται ξανά την κρίση του και να ανακαλύπτει ότι μπορεί να συνδεθεί συναισθηματικά με έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσει την προσωπική του ελευθερία.

Ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, έχουμε την ευθύνη να στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους με επιστημονική επάρκεια, αλλά και με βαθιά ανθρωπιά. Να δημιουργούμε ένα θεραπευτικό περιβάλλον ασφάλειας και αποδοχής, μέσα στο οποίο η γυναίκα θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τις εμπειρίες της και να ανακτήσει την αυτονομία της, με τον δικό της ρυθμό.

Ως ψυχολόγος, αλλά και ως πατέρας, αναρωτιέμαι συχνά τι είδους αντίληψη για την αγάπη και τις ανθρώπινες σχέσεις μεταφέρουμε στα παιδιά μας. Τα εκπαιδεύουμε να σέβονται τα συναισθήματα και τα όρια των άλλων; Να διαχειρίζονται τη ματαίωση και την απόρριψη χωρίς να γίνονται επιθετικά;

Να κατανοούν ότι ένας άνθρωπος μπορεί να τα αγαπά και ταυτόχρονα να έχει διαφορετικές ανάγκες, επιθυμίες και απόψεις; Μαθαίνουμε στα αγόρια μας ότι μπορούν να είναι ευαίσθητα, να εκφράζουν τον φόβο τους, να ζητούν βοήθεια και ότι η αξία τους δεν προσδιορίζεται από την εξουσία που ασκούν στους άλλους; Μαθαίνουμε στα κορίτσια μας ότι δεν χρειάζεται να γίνονται διαρκώς αρεστά, ότι έχουν δικαίωμα να διαφωνούν, να αρνούνται, να διεκδικούν και να επιλέγουν;

Η πρόληψη της βίας ξεκινά πολύ νωρίτερα από τη δημιουργία μιας συντροφικής σχέσης. Ξεκινά μέσα στην οικογένεια, στο σχολείο, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις μας και, κυρίως, στο παράδειγμα που δίνουμε καθημερινά στα παιδιά μας. Η ευθύνη για την κακοποίηση ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον που την ασκεί.

Η δημιουργία, όμως, μιας κοινωνίας που δεν την ανέχεται και δεν τη συγκαλύπτει αποτελεί ευθύνη όλων μας. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να είμαστε λίγο περισσότερο διαθέσιμοι να ακούσουμε, λίγο λιγότερο πρόθυμοι να κρίνουμε και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στον πόνο που μπορεί να βιώνει ένας άνθρωπος δίπλα μας.

Και ας θυμόμαστε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να περιορίζει την ύπαρξή του προκειμένου να αγαπηθεί. Η αγάπη, στην πιο ουσιαστική και ώριμη μορφή της, δεν μας ζητά να γίνουμε λιγότερο ο εαυτός μας. Μας προσφέρει την ασφάλεια να γίνουμε περισσότερο.

Καργάκης Εμμανουήλ | Ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής

Κέντρο συμβουλευτικής & ψυχοθεραπείας Internus