Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας: «Ο τόπος μας γνωρίζει καλά τι σημαίνει ναζισμός. Δεν ξεχνάμε και δεν επιτρέπουμε να βρει χώρο ανάμεσα μας»

Με αφορμή την προγραμματισμένη παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην Κρήτη, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, εκφράζει με τη σειρά του την έντονη αντίθεσή του, σε κάθε προσπάθεια προβολής και κανονικοποίησης φασιστικών και ναζιστικών αντιλήψεων, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξη του στο Δήμο Χερσονήσου, στα διοικητικά όρια του οποίου, υπάγεται το ξενοδοχείο που πρόκειται να φιλοξενήσει εκδήλωση, παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη.

Η δήλωση του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου:

«Η Κρήτη και ο τόπος μας πλήρωσαν βαρύ φόρο αίματος στη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, με ανθρώπινες απώλειες, καταστροφές και βαθιές πληγές που παραμένουν ζωντανές. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια επανεμφάνισης, προβολής ή νομιμοποίησης τέτοιων ναζιστικών αντιλήψεων αποτελεί ευθεία προσβολή στην ιστορία και την αξιοπρέπεια μας.

Πρόσωπα που εκφράζουν τη μισαλλοδοξία και τον ρατσισμό είναι ανεπιθύμητα στον τόπο μας. Η Δημοκρατία και η Ελευθερία κατακτήθηκαν με αγώνες και θυσίες και είναι χρέος μας να τις υπερασπιζόμαστε έμπρακτα. Δεν ξεχνάμε και δεν αφήνουμε κανένα απολύτως περιθώριο σε νοσταλγούς του ναζισμού να βρουν χώρο ανάμεσα μας».