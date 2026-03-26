Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Ανακοινώνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου ότι θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 26.04.2026 επί της Λεωφ. Στ. Καζαντζίδη για την εκτέλεση εργασιών επισκευής στην κάτω διάβαση της γέφυρας Αλικαρνασσού του Β.Ο.Α.Κ., στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Επισκευή βλαβών στις γέφυρες του Β.Ο.Α.Κ.».

Ειδικότερα οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο φάσεις με σταθερή εργοταξιακή σήμανση:

 Κατά την πρώτη φάση, θα αποκλειστεί πλήρως το κεντρικό τμήμα της Λεωφ. Καζαντζίδη κάτω από τη γέφυρα Αλικαρνασσού, με την κυκλοφορία να διεξάγεται στο εναπομείναν ελεύθερο οδόστρωμα της Λ. Καζαντζίδη, εκατέρωθεν του αποκλεισμένου κεντρικού τμήματος αυτής κάτω από τη γέφυρα, σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

 Κατά την δεύτερη φάση θα αποκλειστεί πλήρως, έκαστο ακραίο τμήμα της Λεωφ. Καζαντζίδη κάτω από την γέφυρα Αλικαρνασσού.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας στο εναπομείναν ελεύθερο, κάτω από τη γέφυρα Αλικαρνασσού, οδόστρωμα της Λεωφ. Καζαντζίδη, σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί και οι πεζοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.