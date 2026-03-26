Ηράκλειο:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω RUN GREECE

Ανακοινώνεται, ότι με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, την Κυριακή 29.03.2026 κατά τις ώρες 07:30 έως 14:00, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη του Ηρακλείου λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου με την επωνυμία «RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2026».

Ειδικότερα:

Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στο κάτωθι οδικό δίκτυο:

 Στο βόρειο ρεύμα κυκλοφορίας της Λ. Νεάρχου, από τη συμβολή της με τη Λ. Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του ΟΛΗ (συντριβάνι ΟΛΗ).

 Στα δύο ρεύματα της Λ. Νεάρχου από την Πλατεία 18 Άγγλων μέχρι τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του ΟΛΗ (συντριβάνι ΟΛΗ).

 Στη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου από τον κυκλικό κόμβο της Πλατείας 18 Άγγλων μέχρι την Ανατολική Πλευρά της Μονής Αγίου Πέτρου και Παύλου.

 Στην Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου από την συμβολή της με την οδό Μητσοτάκη μέχρι την συμβολή της με την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου (κυκλικός κόμβος) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

 Στην Λ. Γιαμαλάκη από την οδό 1878 έως την οδό Σοφ. Βενιζέλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Σοφ. Βενιζέλου.

 Στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από την συμβολή της με τη Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου (κυκλικός κόμβος) μέχρι την συμβολή της με τη Λ. Καλοκαιρινού (κυκλικός κόμβος Χανιώπορτας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

 Στην περιοχή Χανιώπορτας στο ρεύμα κυκλοφορίας από τον κυκλικό κόμβο εντός των τειχών μέχρι τον κυκλικό κόμβο της οδού Πλαστήρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (θα επιτρέπεται η τμηματική διέλευση της κυκλοφορίας).

 Στην Λ. Πλαστήρα από την Χανιώπορτα μέχρι την Πύλη Ιησού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύλη Ιησού,

 Στην οδό Κονδυλάκη από την οδό Γεωργιάδη (κυκλικός κόμβος) έως την οδό Πλαστήρα (κυκλικός κόμβος) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλαστήρα,

 Στην οδό Έβανς από την συμβολή της με την Λ. Πλαστήρα έως την συμβολή της με την Χαρ. Τρικούπη (Κυκλικός κόμβος) και στα δύο ρεύμα κυκλοφορίας που διέρχονται κάτω από την Πύλη Ιησού.

 Στην οδό Χαριλάου Τρικούπη από την Λ. Δημοκρατίας έως την οδό Πύλη Ιησού (κυκλικός κόμβος) στο τμήμα του δρόμου που εφάπτεται με τη νότια πλευρά του Πάρκου Γεωργιάδη.

 Στην Λ. Δημοκρατίας από την οδό Αναλήψεως έως και την Χρ. Τρικούπη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χρ. Τρικούπη (τμήμα της οδού που εφάπτεται με την ανατολική πλευρά του Πάρκου Γεωργιάδη),

 Στην Λ. Δημοκρατίας από την οδό Αναλήψεως έως την οδό Ανεμογιάννη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας,

 Στην οδό Ανεμογιάννη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας,

 Στην οδό Αβέρωφ στο τμήμα της που εφάπτεται με τη βόρεια πλευρά της Πλατείας Ελευθερίας.

 Στην οδό Δ. Μποφώρ από την Λ. Ικάρου έως την οδό Ανεμογιάννη (κυκλικός κόμβος) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πλατεία Ελευθερίας,

 Στην Πλατεία Ελευθερίας από τον κυκλικό κόμβο που συμβάλλουν οι οδοί Ανεμογιάννη – Ξανθουδίδου – Δ. Μποφώρ μέχρι την οδό Ιδομενέως

• Αντιδρομείται η οδός Ι. Μητσοτάκη, με κατεύθυνση των οχημάτων από την Πλατεία 18 Άγγλων προς την οδό Γιάννη Χρονάκη και ταυτόχρονη απαγόρευση κίνησης οχημάτων από την οδό Χρονάκη προς Πλ. 18 Άγγλων και στις δυο λωρίδες κυκλοφορίας.

• Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων κατά τις ώρες 11:15 έως 12:00 την Κυριακή 29/03/2026, στην Λ. Δημοκρατίας, από την οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι την οδό Αναλήψεως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Αναλήψεως.

Η είσοδος των οχημάτων από τα ενετικά τείχη προς το κέντρο της πόλεως θα επιτρέπεται:

 Από την Λ. 62 Μαρτύρων (Χανιώπορτα) με υποχρεωτική κατεύθυνση στην Λ. Καλοκαιρινού – Αγ. Μηνά – Εβανς,

 Από την Λ. Ικάρου – Δ. Μποφώρ – Επιμενίδου

 Από Λ. Κνωσού – Λ. Δημοκρατίας – Καπετανάκειο – Ανθεμίου – Αρχιμήδους -Τίτου Γεωργιάδη – Λ. Ικάρου – Δ. Μποφώρ

Η έξοδος των οχημάτων από το κέντρο πόλεως εκτός των ενετικών τειχών θα επιτρέπεται:

 Από Λ. Καλοκαιρινού – Χανιώπορτα – Λ. 62 Μαρτύρων / Θερίσου / Μάχης Κρήτης.

 Από Λ. Καλοκαιρινού – Πλ. Κορνάρου – Μεγάλη Εβανς – Λ. Πλαστήρα -Κομμένο Μπεντένι – Θενών ή Γ. Γεωργιάδη

 Από Δ. Μποφώρ προς Ν. Αλικαρνασσό μέσω της Λ. Νεάρχου.

 Πεδιάδος – Πλαστήρα – Κομμένο Μπεντένι – Θενών ή Γ. Γεωργιάδη

 Ξανθουδίδου (Μουσείο) – Δ. Μποφώρ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της δ.ε. Ηρακλείου του Δήμου Ηρακλείου κατά τις ώρες εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα διεξάγεται μέσω παράπλευρων οδών, στις οποίες επίσης θα εφαρμοσθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας που θα προκύψει από την διακοπή.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.