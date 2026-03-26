Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Εικόνες του βλέμματος» – Ομιλία της Κατερίνας Ζαχαροπούλου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στις 27/03

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «Red Line» της Λυδίας Δαμπασίνα, η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί την εικαστικό και δημιουργό της εκπομπής «Η Εποχή των Εικόνων» (ΕΡΤ), Κατερίνα Ζαχαροπούλου, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 20:00.

Η παρουσίασή της με τίτλο «Εικόνες του βλέμματος» συνιστά μια εικαστική αφήγηση μέσα από έργα, που αντλούνται από το συνολικό της δημιουργικό πεδίο και τίθενται σε διάλογο με την τρέχουσα έκθεση της Λυδίας Δαμπασίνα. Μέσα από αυτή τη συνομιλία, αναδεικνύονται νέοι τρόποι ανάγνωσης, που σχετίζονται με κοινωνικά στερεότυπα, αναπαραστάσεις αντικειμένων, καθώς και θραύσματα μνήμης και χρόνου.

Η Κατερίνα Ζαχαροπούλου έχει σπουδάσει ζωγραφική, σχέδιο, καθώς και ιστορία και θεωρία της τέχνης. Το πολυσχιδές έργο της εκτείνεται σε πολλαπλά μέσα, όπως ζωγραφική, κολάζ, σχέδιο, εγκαταστάσεις, φωτογραφία, βίντεο, χαρακτική, κείμενα και ηχητικά αρχεία, διερευνώντας τη μνήμη, την υποκειμενικότητα και τη σχέση του δημιουργού με το έργο του.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, επιμελητής της έκθεσης. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST