Ηράκλειο: Μαθητές “εγκλωβίστηκαν” στον βόρειο λιμενοβραχίονα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Περιπέτεια για δύο μαθητές 16 και 18 ετών που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή

Μια απρόσμενη περιπέτεια έζησαν ανήμερα της 25ης Μαρτίου δύο ανήλικοι μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή στο Ηράκλειο, όταν η εξερεύνηση του βόρειου λιμενοβραχίονα μετατράπηκε σε επικίνδυνη κατάσταση.

Οι δύο Αμερικανοί υπήκοοι, ηλικίας 16 και 18 ετών, εγκλωβίστηκαν στο σημείο, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούσαν αδύνατη την ασφαλή επιστροφή τους.

Άμεσα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου κινητοποιήθηκαν, εντόπισαν τα παιδιά, τα οποία ήταν καλά στην υγεία τους και τα μετέφεραν με ασφάλεια στη Λιμενική Αρχή. Εκεί τα παρέλαβε ο υπεύθυνος της σχολικής εκδρομής, βάζοντας τέλος στην αγωνιώδη περιπέτεια , δίνοντας τέλος στην αγωνία που είχε κορυφωθεί νωρίτερα.