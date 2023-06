Ηράκλειο:Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προβολές στο ψηφιακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου «Heraklion Arts and Culture» για την σεζόν 2022-2023

Το διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, Heraklion Arts and Culture, έριξε αυλαία για τη σεζόν 2022 -2023 και ανανεώνει το ραντεβού με το κοινό του, το Φθινόπωρο του 2023 με νέες παραγωγές και πολλές εκπλήξεις.

Στα τρία χρόνια παρουσίας του, το μοναδικό δημοτικό ψηφιακό κανάλι της χώρας, έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική με εκατομμύρια προβολές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η επιτυχία του εγχειρήματος αποτυπώνεται και στους αριθμούς προβολών του διαδικτυακού καναλιού καθώς από την πρώτη μέρα λειτουργίας του έχει παρουσιάσει, στις έξι ζώνες θέασης που διαθέτει, περισσότερες από 100 αποκλειστικές ψηφιακές παραγωγές και υβριδικές δράσεις. Έχει συγκεντρώσει πάνω από 5.000 εγγεγραμμένους χρήστες, 273 χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες, 627 χιλιάδες προβολές σε Ελλάδα, Κύπρο, Καναδά, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αίγυπτος, Ιαπωνία, Πολωνία, Ισραήλ, κ.α.

Εγγραφείτε τώρα στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου και παρακολουθήστε ζωντανά όλες τις on line πρεμιέρες καθώς και όλες τις παραγωγές του Heraklion Arts and Culture on demand!

Για ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Ym3OSb