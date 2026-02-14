Ηράκλειο:Μέσα σε κλίμα ενότητας η κοπή της πίτας της «Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών Δήμου Χερσονήσου» στις Γούβες.

Σε μια βραδιά γεμάτη ευχές, χαμόγελα και έντονο το αίσθημα της προσφοράς προς τον τόπο, η δημοτική παράταξη «Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών» του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποίησε χθες το βράδυ την καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας στις Γούβες.

Η προσέλευση των μελών και των φίλων της παράταξης ήταν συγκινητική, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς που έχουν σφυρηλατηθεί ανάμεσα στη «Σύμπραξη» και την τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, ανασκόπηση της πορείας μας και επαναβεβαίωση της δέσμευσής μας για έναν Δήμο σύγχρονο, ανθρώπινο και διεκδικητικό.

Ο επικεφαλής της παράταξης και τέως Δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος, κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη διαρκή στήριξή τους και έδωσε το σύνθημα για τη νέα χρονιά:

«Η αποψινή μας συνάντηση δεν είναι απλώς μια εθιμοτυπική εκδήλωση, αλλά μια συνάντηση φίλων που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τον τόπο μας.

Το όραμα αυτό υπηρετήσαμε με πολλές δυσκολίες και αυταπάρνηση κατά την θητεία μας από το 2019 έως το 2023, με το μεγάλο έργο που πραγματοποιήθηκε να είναι πλέον εμφανές σε όλη την εδαφική περιφέρεια του δήμου Χερσονήσου.

Ευχομαι το 2026 να είναι μια χρονιά δημιουργίας, υγείας και αλληλεγγύης για κάθε οικογένεια του Δήμου μας. Ως “Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών”, παραμένουμε παρόντες, με κριτική σκέψη αλλά και προτάσεις, βάζοντας πάντα το συμφέρον του δημότη πάνω από όλα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους!»

Η βραδιά συνεχίστηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με το φλουρί να συνοδεύεται από συμβολικά δώρα και πολλές ευχές για μια παραγωγική χρονιά γεμάτη φως και πρόοδο για τη Χερσόνησο.