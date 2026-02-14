Ν. Αντωνακάκης : Τι συμβαίνει στον Καρτερό Ηρακλείου κυρία Ζαχαράκη; Αλήθειες και ψέματα κάτω από τα αγριόχορτα του Λαχανόκηπου.

Για το λαχανόκηπο του Καρτερού έχουν ακουστεί πολλά. Και έχουν γραφεί άλλα τόσα. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να βγει στο φως η αλήθεια. Για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα της Ιστορίας και να μη χανόμαστε στις μεταφράσεις. Συμβουλεύουμε τους αναγνώστες να κρατήσουν τεφτέρι γιατί τα κρατούμενα που βγαίνουν είναι πολλά. Όσα και τα εκατομμύρια που κόστισε το Karteros Beach Sports Center.

Έχουμε και λέμε :

Η απαλλοτρίωση των ακινήτων του Καρτερού Ηρακλείου κηρύχθηκε το μακρινό 1971, υπέρ του ΕΟΤ, για την εκτέλεση έργων τουριστικής αξιοποίησης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Όμως στο πιο κοντινό μας 2013, με πολλαπλές και αλλεπάλληλες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεδομένου ότι, είχαν παρέλθει πάνω από 36 έτη χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί τα προβλεπόμενα για το σκοπό της απαλλοτρίωσης έργα, κρίθηκε ότι οι αρχικοί ιδιοκτήτες ακινήτων στον Καρτερό έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν την άρση της κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης. Κάτι που σημαίνει ότι τα παραπάνω ακίνητα δεν ανήκαν πλέον στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου.

Ένα το κρατούμενο.

Στο ακόμη πιο κοντινό μας έτος 2022 και παραβλέποντας τις παραπάνω αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, προχώρησε (ανενόχλητη και με πανηγυρικό οίστρο) σε διαδικασίες ανάθεσης της κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων (πάνω σε ξένα, κατά τα ανωτέρω, οικόπεδα) στον Καρτερό, επικαλούμενη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ της ΓΓΑ και της εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.).

Η παραπάνω σύμβαση παραχώρησης, αν και τότε αναφερόταν στο προοίμιο όλων των αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δεν καταρτίστηκε ποτέ, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνα της σημερινής Διοίκησης του ΕΑΚΗ.

Δύο τα κρατούμενα.

Έτσι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατά το έτος 2022 κατασκεύασε πάνω σε αμφισβητούμενη ιδιοκτησία τις εγκαταστάσεις του πολυδιαφημισμένου (τότε) Karteros Beach Sports Center.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο που κόστισε 7 εκατομμύρια ευρώ στον Έλληνα φορολογούμενο, παρελήφθη μόνο διοικητικά προς χρήση χωρίς να έχει γίνει από τότε ούτε προσωρινή ούτε οριστική παραλαβή, όπως ανακάλυψε πρόσφατα η σημερινή Διοίκηση του ΕΑΚΗ. Και είναι απορίας άξιον τι γίνεται με την εγγυητική επιστολή του αναδόχου. Πρόκειται για κραυγαλέο παράδειγμα κακοδιαχείρισης που ανέδειξε η στρεβλή άσκηση δημόσιας εξουσίας, εν έτει 2022.

Τρία τα κρατούμενα.

Παρ’ όλ’ αυτά, και χωρίς να υφίστανται τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (σύμβαση παραχώρησης από ΕΤΑΔ ή εξουσιοδοτικό έγγραφο διαχείρισης από τη ΓΓΑ),

οι προηγούμενες Διοικήσεις του ΕΑΚΗ κάλυπταν αδιαμαρτύρητα το κόστος του Karteros Beach Sports Center για την κατανάλωση ρεύματος, νερού, απομακρυσμένης φύλαξης και μερικής συντήρησης των εγκαταστάσεων του ενώ παράλληλα επέτρεπαν τη χρήση του, σε αθλητικούς φορείς που χρησιμοποιούσαν την εγκατάσταση περιστασιακά.

Τέσσερα τα κρατούμενα.

Με την με αριθμ. πρωτ. 1456/30-10-2025 εισήγησή της, η Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΑΚΗ, εισηγήθηκε στη σημερινή νέα Διοίκηση, παύση πραγματοποίησης οποιασδήποτε δαπάνης στην εγκατάσταση του Karteros Beach Sports Center καθώς επίσης και την παύση έγκρισης χρήσης της από αθλητικούς φορείς, μέχρι να αποσαφηνιστεί πλήρως το καθεστώς ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων χρήσης του χώρου.

Πέντε τα κρατούμενα.

Κατόπιν αυτού, το Νοέμβριο του 2025, η σημερινή νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ μετά και από την υπηρεσιακή εισήγηση (με την υπ΄αριθ. πρωτ. 1497/04-11-2025 απόφασή της που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια») έστειλε έγγραφο προς το αρμόδιο Υπουργείο και ζήτησε:

(α) την έκδοση, από το αρμόδιο Υπουργείο ρητής, εξουσιοδοτικής διάταξης προς το ΕΑΚΗ για την πλήρη διαχείριση του εν λόγω χώρου (συμπεριλαμβανομένης της παραχώρησης σε τρίτους και της νομιμοποίησης κάλυψης δαπανών).

(β) Οδηγίες για τη διαχείριση του εξοπλισμού που βρίσκεται εντός του χώρου.

(γ) Οδηγίες για τις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες της Διοίκησης του ΕΑΚΗ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, βανδαλισμός) στον χώρο για λόγους ασφάλειας της χρήσης του.

Έξι τα κρατούμενα.

Επιπλέον, η σημερινή νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ τόνισε προς το αρμόδιο Υπουργείο ότι, μέχρι την έγγραφη και οριστική απάντησή του επί όλων των παραπάνω αναστέλλεται η πραγματοποίηση κάθε πληρωμής λειτουργικής δαπάνης (ΔΕΗ, ύδρευση, φύλαξη, καθαριότητα, συντήρηση κ.λπ.) που αφορά τον συγκεκριμένο χώρο και αναστέλλεται, ομοίως, κάθε παραχώρηση του χώρου για αγώνες, προπονήσεις ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Επτά τα κρατούμενα.

Από τότε μέχρι σήμερα, αναζητούνται λύσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μόνο μια οδυνηρή εικόνα ενός απαξιωμένου σκουπιδότοπου, στη θέση του οραματικού έργου που κόστισε 7 εκατομμύρια ευρώ πάνω σε αμφισβητούμενη ιδιοκτησία, χωρίς καν νόμιμα δικαιώματα χρήσης.

Και οι πολίτες αναρωτιούνται τι φταίει.

Φταίει, λοιπόν που, η νέα Διοίκηση του ΕΑΚΗ ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο τα ελαχίστως αυτονόητα και δεν έχει ακόμη πάρει απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματά της. Περιμένουμε όπως και σύσσωμη η Κοινωνία του Ηρακλείου, με πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον τις λύσεις που κομίζει η κα Υπουργός κατά την επικείμενη επίσκεψή της στο γειτονικό μας Ρέθυμνο για ένα θέμα τόσο σοβαρό για το Ηράκλειο, που κάποιοι θα ήθελαν να μείνει θαμμένο μαζί με τα αγριόχορτα και τα σκουπίδια του Καρτερού….