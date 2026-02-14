Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με τους Βουλευτές Ηρακλείου

Νέα συνάντηση τη Δευτέρα 16/2 στη Λότζια για το ζήτημα της λειψυδρίας

Τους Βουλευτές του νομού Ηρακλείου ενημέρωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το πρωί του Σαββάτου 14/2 στη Λότζια, σε μια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα των έργων του ΒΟΑΚ στην λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου» και στο θέμα αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν οι Βουλευτές Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Ελένη Βατσινά, Φραγκίσκος Παρασύρης, Χάρης Μαμουλάκης και Μανόλης Συντυχάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης, θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα 16/2 στις 09:00, στη Λότζια.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον τους και με δήλωσή του εστίασε στο μείζον πρόβλημα της υδροδότησης του Δήμου Ηρακλείου αλλά και ευρύτερα της ανατολικής Κρήτης το οποίο όπως τόνισε: «Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο που δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα.

Από κοινού μπορούμε να χαράξουμε μια γραμμή έτσι ώστε να υπάρχουν δεδομένα για την αντιμετώπιση του, δεδομένα τα οποία προς το παρόν δεν προκύπτουν. Οι απώλειες είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που οφείλονται σε πολλούς παράγοντες και κυρίως στην παλαιότητα ορισμένων από τα συστήματα αν και τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΗ με την αντικατάσταση του αστικού δικτύου υδροδότησης έχει περιορίσει κατά πάρα πολύ αυτές τις απώλειες. Ωστόσο, υπάρχουν απώλειες από κεντρικούς αγωγούς υδροδότησης.

Κορυφαίο παράδειγμα είναι ο αγωγός των Μαλίων ο οποίος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πρέπει να αντικατασταθεί. Το ζήτημα είναι ποιος θα είναι ο τρόπος αυτός, να αποφασιστεί, να μελετηθεί και αυτό να καταλήξει σε ένα έργο. Είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με ένα πρόβλημα το οποίο είναι επείγον. Συνεπώς πρέπει να υπάρξουν και μέτρα τα οποία θα καλύψουν την άμεση ανάγκη, χρειάζεται ένας σχεδιασμός ο οποίος να διαβαθμίζεται χρονικά.

Έχουμε το άμεσο, έχουμε το μεσοπρόθεσμο, έχουμε και το μακροπρόθεσμο, αλλά κανένα από αυτά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε εξασφαλίσει, δεν είναι δρομολογημένο. Αυτό πρέπει να καταστεί σαφές πρώτα και κύρια στην Κυβέρνηση. Υπάρχει ένα ζήτημα διάχυτης αρμοδιότητας μεταξύ πολλών Υπουργείων και μια συζήτηση μεταξύ τοπικών φορέων, αλλά αυτό δεν καταλήγει σε αποφάσεις.

Και η απόφαση είναι το πρώτο βήμα για να γίνουν τα έργα. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, χθες θα έλεγα αλλά το χθες είναι χθες, άρα λοιπόν αύριο, κυριολεκτικά, και να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος».