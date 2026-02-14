Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα

Ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι υπέστη 52χρονη μετά από παράσυρση από νταλίκα στο Γιόφυρο Ηρακλείου. Η γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου, με την κατάστασή της να είναι σταθερή.

Σε ακρωτηριασμό στο δεξί πόδι από το μέσο του μηρού προχώρησαν οι γιατροί του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, προκειμένου να σώσουν τη ζωή της 52χρονης γυναίκας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, ύστερα από παράσυρση από νταλίκα.

Όπως δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, η αρχική εικόνα της τραυματία όταν έφτασε στα επείγοντα δεν αποκάλυπτε την πραγματική έκταση των κακώσεων. Μετά τις πρώτες εξετάσεις, διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των τραυμάτων και κρίθηκε αναπόφευκτος ο ακρωτηριασμός.

Η 52χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή της να παραμένει σταθερή, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, όταν η γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενη νταλίκα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.