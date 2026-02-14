Θυελλώδεις άνεμοι έως 100 χλμ/ώρα και αφρικανική σκόνη θα «σαρώσουν» την Κρήτη!

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι αναμένονται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο.
Όπως επισημαίνεται από το meteo.gr, πέρα από τη σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, οι ριπές ανέμου στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη θα είναι πολύ ισχυρές ήδη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.
Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα
-
Στα βόρεια τμήματα της Κρήτης οι ριπές ανέμου ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 km/h.
-
Πολύ ισχυροί άνεμοι και σε θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου.
-
Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσουν την ατμόσφαιρα.
Συστάσεις προσοχής
-
Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.
-
Ιδιαίτερη προσοχή σε γέφυρες, παραθαλάσσιες ζώνες και εκτεθειμένα σημεία.
-
Προσοχή σε εργασίες υπαίθρου και σε ελαφριές κατασκευές.
-
Οι πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεση λόγω σκόνης.