Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Θυελλώδεις άνεμοι έως 100 χλμ/ώρα και αφρικανική σκόνη θα «σαρώσουν» την Κρήτη!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ιδιαίτερα ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι αναμένονται την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 στο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο.

Όπως επισημαίνεται από το meteo.gr, πέρα από τη σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης, οι ριπές ανέμου στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη θα είναι πολύ ισχυρές ήδη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Πού αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα

  • Στα βόρεια τμήματα της Κρήτης οι ριπές ανέμου ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τα 100 km/h.

  • Πολύ ισχυροί άνεμοι και σε θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου.

  • Παράλληλα, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσουν την ατμόσφαιρα.

Συστάσεις προσοχής

  • Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.

  • Ιδιαίτερη προσοχή σε γέφυρες, παραθαλάσσιες ζώνες και εκτεθειμένα σημεία.

  • Προσοχή σε εργασίες υπαίθρου και σε ελαφριές κατασκευές.

  • Οι πολίτες με αναπνευστικά προβλήματα να περιορίσουν την έκθεση λόγω σκόνης.

Οι συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές ζημιές από πτώσεις κλαδιών ή αντικειμένων.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σύνταξη: Η ευκαιρία για επιπλέον ποσό –...

0
Το 2026 ανοίγει ιδιαίτερη δυνατότητα για επιπλέον σύνταξη, δίνοντας...

Κρητικά ελαιόλαδα: Τα βραβεία δεν «εξαργυρώνονται» στην...

0
Το παράδοξο του κρητικού ελαιολάδου που κατακτά τους διεθνείς...

Σύνταξη: Η ευκαιρία για επιπλέον ποσό –...

0
Το 2026 ανοίγει ιδιαίτερη δυνατότητα για επιπλέον σύνταξη, δίνοντας...

Κρητικά ελαιόλαδα: Τα βραβεία δεν «εξαργυρώνονται» στην...

0
Το παράδοξο του κρητικού ελαιολάδου που κατακτά τους διεθνείς...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από νταλίκα
Επόμενο άρθρο
Η βυθισμένη πολιτεία της Κρήτης αποκτά φωνή: Μαθητικό έργο συνδέει την αρχαία Ολούντα με το σήμερα!
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τι τρέχει με τις μπίρες χωρίς αλκοόλ; Ανεβάζουν σάκχαρο, τριγλυκερίδια και χοληστερόλη σύμφωνα με μελέτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Με αύξηση των λιπιδίων και του σακχάρου συσχετίζει νεότερη...

Σύνταξη: Η ευκαιρία για επιπλέον ποσό – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Το 2026 ανοίγει ιδιαίτερη δυνατότητα για επιπλέον σύνταξη, δίνοντας...

Κρητικά ελαιόλαδα: Τα βραβεία δεν «εξαργυρώνονται» στην αγορά

ΠΚ team ΠΚ team -
Το παράδοξο του κρητικού ελαιολάδου που κατακτά τους διεθνείς...

«Γη-θερμοκήπιο»: Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πλησιάζουμε το «σημείο χωρίς επιστροφή»

ΠΚ team ΠΚ team -
Η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να πυροδοτήσει...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST